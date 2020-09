La microbrasserie SNO du Grand Marché se démarque aux Canadian Brewing Awards

Un peu plus d’un an après son ouverture, la microbrasserie SNO du Grand Marché de Québec s’est récemment démarquée en remportant deux prix aux Canadian Brewing Awards.

La Philly Lager, surnommée SNOfox, a remporté la médaille d’argent dans la catégorie North American Style Amber Lager.

La Wit Belge, baptisée SNOangel, a pour sa part raflé le bronze dans la catégorie Wheat Beer – Belgian Style.

«Après un peu plus d’un an d’existence, c’est impressionnant. Deux médailles. On ne pensait même pas en gagner, évidemment. Donc, c’est la surprise totale. Nous sommes bien contents», souligne l'un des propriétaires de l'entreprise, Alex Caron.

C'est le brasseur Daniel Lowing qui est derrière la confection des produits de SNO.

D'autres micros se démarquent

Plusieurs autres microbrasseries québécoises se sont démarquées lors de l’événement, notamment la Microbrasserie du Lac Saint-Jean, avec sa bière Gros Mollet, qui a remporté la médaille de bronze dans la catégorie Belgian-Style Dubbel or Quadrupel, et Le Corsaire, dont la Davy Jones Nitro a raflé l’argent dans la catégorie Dry Stout.

La microbrasserie La Souche a aussi fait bonne figure à la compétition, remportant plusieurs prix, dont l’or avec l’Abricotine dans la catégorie Wood and Barrel-Aged Sour Beer et l’argent avec son produit Limoilou Beach, dans la catégorie German-Style Sour Ale Berliner-Style Weisse or Gose.