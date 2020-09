La SQ invite à dénoncer les fraudes à la police locale

Après avoir mis un terme à un réseau de fraudeurs en matière d’arnaques amoureuses cette semaine, la Sûreté du Québec a invité les personnes voulant déposer une plainte pour ce genre de fraude à contacter leur service de police local, ce qui a fait sursauter un spécialiste en sécurité informatique, dont des clients ont déjà reçu des « fins de non-recevoir » des autorités locales.

« C’est déplorable. Quand on fait affaire avec les policiers municipaux, autres que ceux de Montréal, ils [les victimes] sont pris dans l’étau. Les patrouilleurs ne sont pas assez formés pour prendre quoi que ce soit et ne veulent pas compromettre la preuve. Les victimes se font souvent répondre que les policiers n’ont pas le temps. Le citoyen est laissé à lui-même », regrette Steve Waterhouse.

« J’ai eu un cas récemment où une personne, après avoir fait réparer son téléphone, a vu que son mot de passe a été changé. Le réparateur a donc eu accès au contenu. Son service de police lui a répondu qu’il ne pouvait rien faire. L’unité des crimes technologiques m’a répondu qu’on ne pouvait pas faire la preuve de l’intention de commettre un crime, que c’est seulement quelqu’un qui a regardé le contenu. Le Centre antifraude du Canada dit aussi d’appeler le corps policier local et la police locale répond “qu’est-ce que tu veux qu’on fasse”. Donc, on tourne en rond », ajoute M. Waterhouse.

La Sûreté du Québec (SQ) assure cependant prendre au sérieux les plaintes de cybercrimes et maintient que sa façon de faire est appropriée.

La bonne méthode

« Le poste local, c’est la porte d’entrée. Il va analyser le dossier et le transférer à l’autorité compétente. Nous avons reçu beaucoup de signalements à la suite des arrestations de cette semaine », plaide le lieutenant Hugo Fournier des communications de la SQ.

« Les gens doivent nous signaler s’ils se croient victimes de fraude et, après, discuter avec le policier qui verra s’il y a lieu de prendre une plainte. Les signalements sont importants. Ils sont compilés. Mais ils ne mènent pas toujours à une enquête. Je ne dis pas qu’on est parfaits et que toutes les interventions sont parfaites. Mais on a de 4000 à 5000 dossiers de plaintes chaque année », ajoute le policier.

Mais pour Steve Waterhouse, la solution passe par un meilleur financement de la police et par des changements importants.