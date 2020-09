Last Call!

Dernier appel du gouvernement au respect des mesures sanitaires, avant la possible fermeture des bars.

Est-ce qu’on veut se retrouver en mode confinement?

Poser la question c’est y répondre. Personne ne veut revivre cet épisode. Et pourtant on semble se diriger droit dans le mur si on continue à ignorer les gestes barrières et la distanciation physique.

L’été s’achève, les vacances et le relâchement aussi...

La COVID quant à elle, fait sa rentrée, le nombre de cas augmente de façon significative. Certes, on teste davantage mais il n’en demeure pas moins que le nombre de personnes atteintes s’accroit avec le risque de contagion.

Le coronavirus est encore d’actualité. En Europe on observe une remontée des cas. L’Espagne, la France et l’Angleterre sont particulièrement touchées. Leurs services hospitaliers seront bientôt débordés et recrutent du personnel car ils sont déjà en sous effectifs.

On resserre les restrictions. On appelle à éviter les rassemblements et on diffuse des publicités pour convaincre la population du sérieux de cette menace.

En Israël, c’est carrément le retour au confinement tant le nombre de cas a explosé.

Le port du masque nous rebute? Le port du respirateur allongé sur le ventre sur une civière aux soins intensifs risque d’être autrement pénible.

Rien de réjouissant c’est vrai. On est vraiment tanné? Oh que oui!

Sauf que le virus ne se tanne pas, il rebondit. Il va falloir composer avec cette réalité qu’on le veuille ou non.

Nous ne sommes pas vraiment habitués à nous faire dicter des règles de conduite et des restrictions, on veut tout et tout de suite. Pas question de se priver de sortir, de fêter, de faire le party.

Sommes-nous officiellement entrés dans la seconde vague de cette pandémie?

Jusqu’à maintenant, les autorités de la santé publique de tous les paliers de gouvernement ont préféré compter sur la bonne volonté de la population pour respecter les mesures sanitaires.

Seulement les insouciants et les récalcitrants les forcent à sévir.

Cette fin semaine, des opérations policières se tiendront dans les bars. Les danses collées, les accolades, les effusions et le masque au vestiaire ne seront plus tolérés.

Est-ce qu’on se rendra jusqu’ à frapper aux portes des maisons privées pour mettre fin à des rassemblements?

Ne pouvons-nous pas nous auto-discipliner? Il y va de notre survie et de notre santé mais aussi de celle de notre économie.

Nous sommes capables de si grandes choses, nous sommes un peuple créatif, généreux et solidaire nous l’avons prouvé tant de fois. Allez on lâche pas, on sauve des vies!