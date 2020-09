Le chef bloquiste Yves-François Blanchet infecté par la COVID-19

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a été déclaré positif à la COVID-19, a annoncé le Bloc québécois vendredi.

«Il restera en isolement dans sa résidence de Shawinigan jusqu’au 26 septembre conformément aux instructions de la Santé publique du Québec. Il se porte parfaitement bien», a-t-on précisé par communiqué.

Le chef du Bloc ne pourra donc pas être présent en personne pour le retour du Parlement, prévu mercredi prochain avec la lecture du discours du Trône au Sénat.

M. Blanchet et la majorité des membres de son caucus se sont placés en isolement préventif, plus tôt cette semaine, après qu’un employé de son cabinet eut reçu un diagnostic de COVID-19. La conjointe du chef Blanchet a ensuite reçu pareil résultat.

«Le chef du Bloc québécois rappelle l’importance des mesures de distanciation, du port du masque et du lavage des mains et invite les Québécoises et les Québécois à suivre les instructions du gouvernement du Québec s’ils présentent des symptômes ou s’ils ont été en contact étroit avec une personne affectée», a-t-on ajouté dans la déclaration écrite.