L'Impact aux États-Unis: pas idéal, mais faut faire avec...

L’Impact de Montréal revivra l’expérience de la «bulle» très bientôt alors que l’équipe éliera domicile au Red Bull Arena, au New Jersey, pour ses trois prochaines rencontres. Selon le défenseur Luis Binks, ce n’est pas l’idéal, mais ses coéquipiers et lui n’ont pas trop le choix de s’y soumettre.

Trois matchs en une semaine n’est jamais une séquence avec laquelle il est facile de composer au soccer. Le onze montréalais affrontera l’Union de Philadelphie le 20 septembre, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre le 23 et les Red Bulls de New York le 27.

«Ce n’est pas idéal et personne n’a envie de le faire, a mentionné Binks en vidéoconférence, vendredi. Mais c’est la seule façon que nous avons de jouer des matchs et ça nous donne envie. Ce n’est pas la maison et ce sera difficile. Peut-être pas pour quelqu’un comme moi – je suis seul à Montréal – mais pour certains avec des nouveau-nés. Samuel [Piette], Saphir [Taïder], Rudy [Camacho], ce sera plus dur pour eux de quitter la maison.»

L’Anglais est également revenu sur la défaite face aux Whitecaps de Vancouver de mercredi, qui a privé Montréal d’une place en finale du Championnat canadien.

«Ça n’a pas fonctionné pour des raisons qui importent peu, mais nous sommes prêts à aller de l’avant. Notre attention est sur une place en éliminatoires et faire le mieux possible dans la ligue», a rappelé Binks, qui refuse de mettre tout le blâme sur son comparse en défense Rudy Camacho, qui a fait preuve d'indiscipline.

«Évidemment, la presse va mettre l’accent sur cette erreur qui a mené à un but, mais elle aurait pu parler des passes qu’il a faites, des jeux en défense. C’est dur pour lui, mais il s’en sortira», a assuré le joueur de 19 ans.

L’Impact est présentement cinquième au classement de l’Association de l’Est de la Major League Soccer grâce à sa fiche de 5-1-5 (16 points).