Subvention de 113 000$ à Taxis Coop Québec

La Ville de Québec accordera une subvention maximale de 113 000 $ à Taxis Coop Québec pour l’aider à financer l’adaptation obligatoire de ses 431 véhicules, imposée par la Santé publique.

Cette somme s’ajoute aux quelque 47 000 $ octroyés par le Réseau de transport de la Capitale (RTC) jusqu’à présent à la coopérative, pour l’installation de parois protectrices séparant l’avant et l’arrière du véhicule.

Le coût d’installation de l’équipement est de 450 $ pour les véhicules réguliers et de 500 $ pour les camionnettes et les véhicules utilitaires sport (VUS). Pour équiper toute la flotte de véhicules de Taxis Coop Québec, la facture s’élève à plus de 200 000 $.

La coopérative, qui assume 25 % du coût de l’opération, avait réclamé une aide financière à la Ville.

Taxis Coop Québec est un partenaire du RTC et contribue à l’offre de service pour le transport adapté, rappelle-t-on dans un sommaire décisionnel qui sera approuvé par le conseil municipal lundi.

La somme qui sera octroyée par la Ville provient du Fonds régions et ruralité, financé par le gouvernement du Québec, mais administré par la Ville.