Rareté de nourriture: de plus en plus d'ours noirs près des habitations

De plus en plus de signalements touchant à la présence d’ours noirs sont enregistrés sur la Côte-Nord depuis quelques semaines.

Entre le 21 août et le 15 septembre, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a enregistré 200 signalements sur la Côte-Nord alors que l’an dernier, seulement 15 bêtes avaient été aperçues près des habitations.

Les secteurs les plus touchés sont la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord avec respectivement 102 et 75 signalements jusqu’à présent.

Les agents de la faune ont capturé 25 ours noirs pendant cette période.

La chasse qui ne s’est pas faite ce printemps à cause de la COVID-19 et le manque de nourriture pourraient expliquer la situation.

«Il y a moins d’abondances au niveau des fruits, ils se font rares. On voit que les ours doivent s’engraisser avant d’hiberner et le manque de petits fruits mène les ours vers des sources de nourriture humaine, comme les poubelles et les arbres fruitiers», a expliqué vendredi Sylvain Carrier du ministère des Forêts, de la Faune et des Farcs, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Évidemment, on demande aux gens de ne jamais nourrir un ours intentionnellement ou non», a-t-il ajouté.

Tout le monde ou presque à Forestville à son histoire de rencontre avec un ours noir cette année, selon la mairesse. C’est du jamais vu, a dit Micheline Anctil. Des bêtes ont été aperçues dans les quartiers résidentiels et même près des écoles au cours des dernières semaines, au point où la municipalité a lancé un message de sensibilisation sur les réseaux sociaux.

«Il y en a à proximité des maisons. On a eu des appels pour des ours qui étaient dans les poubelles. On a fait un appel à la vigilance, dans la ville, mais aussi dans les sentiers pédestres ou à vélo. D’utiliser des clochettes ou des sifflets et d’être très attentifs», a dit la mairesse Anctil.

Des ours noirs avaient attaqué des campeurs à deux reprises plus tôt cet été dans un sentier près du camping municipal du village des Bergeronnes, en Haute-Côte-Nord.