Retard d’un an pour le 6e Cochon Dingue

La pandémie a chamboulé les plans du Groupe Restos Plaisirs, qui a dû fermer deux restaurants dans les derniers mois et reporter d’un an l’ouverture d’une sixième succursale du Cochon Dingue, rue Saint-Jean.

Victime de la COVID-19, comme l’ensemble des restaurateurs, le groupe a dû faire ses adieux à ses enseignes Jaja, dans Lebourgneuf, et au Complexe Jules-Dallaire, à Sainte-Foy.

Mai ou juin 2021

Le futur Cochon Dingue, qui s’installera dans les locaux de l’ancienne Pizzeria d’Youville, devait ouvrir au printemps 2020. Son ouverture a été repoussée à mai ou juin 2021.

« Il y a un an de retard à cause de la situation que vous connaissez. Il y avait un petit enjeu qu’il fallait régler au niveau réglementaire, puis avec la COVID, tout a pris du retard autant du côté de la Ville que de notre côté », confie le PDG de Restos Plaisirs, Pierre Moreau.

La météo a aidé

Il dit s’en être sorti « mieux » qu’il le croyait cet été, grâce à la météo et à ses terrasses, mais il redoute l’automne et l’hiver et espère que les gouvernements adapteront leurs programmes d’aide.

« On pense que la tempête va durer encore 12 à 18 mois. J’ai réussi à rappeler environ 550 employés sur 900 alors on espère qu’on va être capables de tous les garder.