JOBIDON, Ghislain



À St-Mathieu de Beloeil, le 27 août 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Ghislain Jobidon, fils de feu madame Simone Tremblay et de feu monsieur Adrien Jobidon, a été précédé par feu Lucie Bernard et laisse dans le deuil sa conjointe madame Agnes Lapierre, son fils unique Sylvain (Nathalie), ses deux petits-enfants Magalie et Etienne ainsi que ses frères et soeurs, Denise, Jean-Claude, Jean-Marc, Nicole, Francine et Linda, de même que ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi plusieurs neveux et nièces et tous les membres de la famille Bernard et de nombreux parents et amis. La famille recevra les condoléances le dimanche, 27 septembre 2020 de 13h à 15h30 au Complexe funéraireLa famille désire remercier tout le personnel soignant de la Maison Victor Gadbois pour leur soutien et pour tous les bons soins prodigués. Des remerciements sont également adressés à tout le personnel de la Clinique de l'Insuffisance cardiaque de l'Institut de cardiologie de Montréal et aux équipes de Pneumologie et de Néphrologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Au lieu des fleurs, un don à la Maison Victor Gadbois serait apprécié en la mémoire de Ghislain Jobidon.