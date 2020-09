Changer le monde, cent entrepreneures à la fois

L’atmosphère était fébrile chez Femmessor qui a lancé cette semaine la campagne 100 entrepreneures qui changent le monde. L’objectif : mieux faire connaître des femmes qui adoptent une approche innovante et créative en affaires.

« Pour les choisir, on s’appuie sur les 17 objectifs de l’ONU en matière de développement durable, explique Sévrine Labelle, PDG de l’organisme. Ils répondent aux défis actuels en matière de sécurité alimentaire, d’éducation, d’exploitation des ressources de manière durable, etc. »

Campagne #Jesuis

C’est la deuxième année que l’organisme mène une activité du genre. La campagne #jeSuis 2019 mettait de l’avant des entrepreneures soutenues financièrement par l’organisme.

« Cette fois-ci, on a décidé d’élargir à l’ensemble des entrepreneures du Québec, explique Mme Labelle. On veut découvrir des femmes d’affaires provenant de toutes les régions qui œuvrent dans différentes sphères d’activité notamment celles où elles sont généralement sous-représentées, comme l’agroalimentaire, le manufacturier et le numérique. »

Les entrepreneures intéressées ont jusqu’au 13 octobre pour poser leur candidature. Le formulaire est accessible sur le site de Femmessor. Les candidates doivent être propriétaires d’une entreprise, peu importe sa taille et son stade de développement.

« Elles auront un questionnaire à remplir pour expliquer la raison d’être de l’entreprise et l’impact qu’elle a dans son milieu, avec des exemples concrets », précise Sévrine Labelle.

Un jury évaluera les candidatures reçues. Le nom des candidates retenues sera connu au début de novembre. Elles bénéficieront d’une visibilité dans les médias et sur les réseaux sociaux à travers différentes initiatives menées jusqu’en mars 2021.

Femmessor s’est adjoint quatre ambassadrices pour inciter les entrepreneures à poser leur candidature. En plus de Marie-Josée Richer, de Prana, l’organisme s’est entouré de Mélissa Harvey, de Zorah Cosmétiques, Dorothy Rhau, d’Audace au féminin, et Cadleen Désir, fondatrice de Déclic.

« On met aussi à contribution notre réseau. Si chaque femme que nous accompagnons incite une entrepreneure à aller de l’avant, ça va créer un effet de masse », soutient Mme Labelle.

► Pour en savoir plus : https://femmessor.com/campagne100entrepreneures