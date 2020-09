Comment parvenir à mes fins avant qu’il ne soit trop tard?

Je fréquente tous les membres d’une même famille depuis plus de 50 ans et je peux affirmer que je connais à peu près tout sur eux. Les années passant les unes après les autres, ce clan a fait face à plusieurs décès. Ce qui a pour résultat qu’au moment où je vous écris, il ne reste plus que deux frères encore en vie.

L’un d’eux a 87 ans. Ses capacités physiques se sont amoindries considérablement ces dernières années, au point qu’il n’est plus capable de se déplacer facilement par lui-même. Quant à la vivacité de sa tête, ça dépend des jours. Mais la plupart du temps, il n’est pas très vif d’esprit, et oublie les choses les plus élémentaires de la vie. En conséquence, il habite donc dans un foyer depuis deux ans. Son frère lui, est rendu à 82, et il est relativement en bonne santé pour son âge.

Voici donc la raison pour laquelle je vous écris aujourd’hui et il est urgent que je puisse lire votre réponse au plus vite dans Le Journal. Il existe une entente de longue date entre les deux frères, qui consiste en ce qu’on pourrait appeler un échange de testament. C’est-à-dire que chacun des deux cède ses biens à l’autre à son décès. Ce qui, en soi, est ben correct !

Mais moi qui ai toujours aidé cette famille et qui aide encore les deux frères survivants, j’ai bien peur de ne rien récolter pour la générosité constante que je leur ai toujours manifestée. C’est pourquoi je souhaiterais que celui de 82 ans rédige son testament en ma faveur.

Chaque fois que je lui en parle, il me répond « Je vais y penser » ou encore « Tu as raison, il faudrait bien que je le fasse ! » Mais ça en reste là. À des vœux pieux qui ne se réalisent jamais dans les faits. Je ne sais plus, Louise, comment faire pour le convaincre de procéder à ce changement de testament.

Et vois-tu, ma principale crainte, c’est que celui de 82 ans meure subitement avant son frère de 87 ans. Et comme ces deux hommes sont si proches l’un de l’autre qu’ils prennent quasiment leur air égal et ensemble même s’ils ne vivent pas à la même place, ça me fait peur pour la suite des choses, et surtout pour la distribution de leurs biens après leurs décès.

Où tout cela va-t-il aller s’ils décèdent comme je l’anticipe ? Et je parle ici autant de leurs biens matériels physiques comme leurs meubles, leurs objets et leur auto, que de leur argent. Comme ils n’ont plus aucune famille, c’est-à-dire ni frères, ni sœurs, ni conjoints, ni conjointes, ni petits-enfants, où leurs biens vont-ils se retrouver ? Puisque je suis la seule amie restante de la famille, pourquoi ce ne serait pas moi ?

Madame Versa

Dans l’idéal, vous avez raison, d’autant plus si ce que vous me dites est vrai et qu’il n’y a aucun héritier potentiel dans cette famille. Ce qu’il adviendrait alors des biens de ces deux hommes, s’ils mouraient l’un et l’autre avant que le dernier survivant n’ait le temps de refaire son testament, c’est un cas de curatelle publique, c’est-à-dire un dépôt directement dans les fonds de l’état.

Qui va mourir le premier ? On ne le sait pas. Mais comme vous tentez de demander à un siamois de tromper sa moitié, vous vous attaquez à un problème de taille. Si vous ne réussissez pas à convaincre celui de 82 ans du bien fondé de votre demande en lui opposant le spectre de la curatelle publique, pourquoi ne pas réunir les deux pour les mettre devant l’ignominie de vous ignorer complètement, vous qui les avez toujours soutenus ?