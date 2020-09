LAPOINTE, Léo



Après avoir dit au revoir à toute sa grande famille et sa sœur Berthe, avec sérénité dans sa maison à St-Pascal, entouré de sa femme et ses cinq enfants, Léo Lapointe, à l'aube de ses 95 ans, nous a quittés le 9 mai afin d'aller rejoindre ceux qu'il aimait.Il laisse dans le deuil sa femme Colette, sa sœur Berthe, ses enfants, ses brus et gendres : Linda et Pierre Déry, Danielle et Gilles Côté, Serge et Chantal Baribeau, Gilles et Nadine Côté, Brigitte et Gilles Matte, ses petits-enfants : Marie-Christine (Mathieu), Laurence (Marie-Pierre), Guillaume (Anne-Sophie), Claudie, Nancy (Dominic), Sandra (Mathieu), Vincent (Frédérika), Olivier, Anthony, William, Marc-Elliott, Justine, ses arrière-petits-enfants : Olivia, Victoria, Alison, Liam, Juliette, son beau-frère Jean-Yves, ses belles-sœurs: Jeanne-D 'Arc, Yolande, Laurette, Gisèle, Marthe, ainsi que plusieurs neveux et nièces et amis(es).Vous pouvez compenser l'envoi des fleurs par un don maison l'Intemporel, une cause que Léo Lapointe appréciait particulièrement, car son épouse profite de leurs services.