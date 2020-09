Deux morts et 14 blessés dans une fusillade

Deux jeunes, un garçon et une fille, ont été tués, et quatorze autres ont été blessés dans la nuit de vendredi à samedi dans une fusillade lors d'une soirée en pleine pandémie de COVID-19 dans l'État de New York, aux États-Unis, a rapporté la police.

«Nous avons au total 16 victimes de la fusillade et malheureusement les blessures de deux d'entre eux ont été mortelles», a déclaré à la presse le policier Mark Simmons, près de la scène de la fusillade à Rochester.

Les jeunes tués avaient entre 18 et 22 ans et la vie des 14 blessés n'est pas en danger, selon la même source.

Les policiers dépêchés sur place ont trouvé une «scène de chaos», une centaine de personnes courant dans toutes les directions.

La soirée avait lieu en pleine pandémie de coronavirus dans l'arrière-cour d'une maison, selon le policier.

Personne n'a été arrêté à ce stade et on ignorait les circonstances exactes de la fusillade qui s'est produite peu après minuit, selon le policier.