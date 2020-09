[EN DIRECT] Tous Les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 6h00

PLANÉTAIRE

Cas : 30 524 214

Décès : 952 240

CANADA

Cas : 141 625, 66 356 au Québec

Décès : 9201, 5792 au Québec

7h42 | Virus: le nombre de nouveaux cas en Allemagne au plus haut depuis avril.

AFP

L’Allemagne a enregistré samedi son nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus le plus élevé depuis avril, avec 2297 nouvelles infections, selon l’institut de veille épidémiologique Robert Koch.

Il s’agit de la hausse quotidienne la plus élevée de cas officiellement déclarés de COVID-19 depuis le 24 avril, selon l’institut.

Au total, quelque 270 070 personnes ont été testées positives en Allemagne depuis le début de l’épidémie, qui a fait 9384 morts (+6 en 24 h).

La Rhénanie du nord-Westphalie, la région la plus peuplée d’Allemagne, et la Bavière sont les deux Länder les plus touchés par la pandémie, avec chacun environ 65 000 cas officiellement recensés.

L’Allemagne réalise toutefois environ deux fois plus de tests par semaine en septembre par rapport à avril, avec un million de tests contre 500 000 il y a cinq mois.

Le taux d’infection s’élevait vendredi à 1,16 et à 1,21 sur les sept derniers jours, selon l’institut Robert Koch.

La dégradation de la situation épidémiologique en Allemagne a poussé vendredi les organisateurs des carnavals en Rhénanie du nord-Westphalie à annuler cette année ces festivités, une institution dans l’ouest et le sud du pays qui rassemble chaque année des dizaines de milliers de personnes.

5h43 | Génération COVID-19: un travail de rêve qui s’envole en fumée.

Des dizaines de milliers de jeunes Québécois ont perdu leur boulot de rêve en un claquement de doigts quand la COVID-19 est venue saigner l’économie de la province le printemps dernier.

Photo Francis Halin

5h31 | Des images pour saisir l’ampleur de la pandémie.

Si tous les Québécois qui ont été atteints par la COVID-19 se trouvaient au même endroit, ils pourraient remplir le Stade olympique!

Photo Alain Décarie

5h04 | Génération COVID-19: «Je me lance dans le néant».

Dette publique qui s’alourdit, cours à distance, projets amoureux et de carrière chamboulés. L’avenir des jeunes de 15 à 30 ans ne ressemblera pas du tout à ce qu’on avait imaginé pour eux il y a six mois, au point où certains commencent déjà à parler d’une « génération COVID-19 ».

Chantal Poirier / JdeM

4h42 | COVID-19: des lits supplémentaires à l’Hôpital de Saint-Eustache.

Photo Pierre-Paul Poulin

00h21 | Moins d’une heure après avoir appris le diagnostic positif du chef conservateur, Erin O’Toole, François Legault a annoncé sur Twitter qu’il allait se faire tester pour la COVID-19 et se placer en isolement préventif.