[EN DIRECT] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 30 815 617

Décès: 957 632

CANADA

Cas: 142 774, 67 080 au Québec

Décès: 9211 décès, 5797 au Québec

Toutes les nouvelles du 20 septembre

9h15 | Trois régions devraient passer au orange dès aujourd'hui

Les régions de Montréal, Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale devraient passer au niveau d’alerte orange dès aujourd'hui, en raison de la hausse de cas de COVID-19.

7h38 | Madrid se prépare à restreindre la liberté de mouvement

Près d'un million d'habitants de la région de Madrid se préparaient dimanche à l'entrée en vigueur lundi de strictes limitations à leur liberté de mouvement destinées à freiner la deuxième vague de l'épidémie de COVID-19.

Annoncées vendredi, ces mesures entreront en vigueur lundi pour deux semaines.

AFP

3h49 | Les Italiens appelés aux urnes malgré la progression du coronavirus

2h20 | La Belgique franchit le cap des 100 000 cas

AFP

1h00 | Partie de soccer interrompue par un diagnostic positif à la COVID

La fillette qui évolue avec les Cavaliers de Sainte-Sophie s’était fait tester à la demande de la Santé publique après qu’un cas eut été déclaré à l’école du Grand-Héron, de la même municipalité, jeudi dernier.

« Ce n’est pas une enfant qui avait des symptômes. Elle n’a pas eu la consigne de rester isolée à la maison parce qu’elle était jugée à risque faible », précise Myriam Sabourin, porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

Photo courtoisie

1h00 | Relâchement inquiétant auprès d’aînés

Masques sous le menton ou sous le nez, distanciation non respectée entre les résidents : le relâchement des employés d’une RPA fait craindre le pire, alors que le gouvernement s’inquiète d’une flambée des cas dans les résidences.

Capture écran

« On voit qu’il y a un relâchement et la direction ne fait rien, ne dit rien, même si clairement ça peut mettre la vie de certaines de ces personnes en danger. On dirait qu’ils s’en foutent ! » s’indigne un employé de la résidence privée pour aînés, la Résidence Anjou, qui a demandé à taire son nom par peur de représailles.

0h00 | Quelles mesures contre les récalcitrants?

L’isolement préventif ou obligatoire semble plus difficile à faire respecter que le port du masque, alors que les autorités ne sont pas en mesure de s’entendre sur les procédures à suivre ni de se prononcer sur les réelles conséquences auxquelles s’exposent les récalcitrants qui ne s’y conforment pas.

0h00 | Elle dénonce l’insouciance des jeunes face à la COVID-19