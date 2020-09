Devant cette pandémie qui bouleverse tout sur son passage, les jeunes n’ont pas tous les mêmes armes. Tandis que certains voient leur quotidien largement affecté, d’autres choisissent de faire contre mauvaise fortune bon cœur.

Démotivés, mais connectés

Ceux que l’on qualifie de « Génération COVID-19 » ont été durement touchés par le confinement. Les étudiants doivent composer avec un enseignement souvent mal transposé dans l’univers virtuel, et ceux qui en sont à leurs premières années sur le marché du travail ont, évidemment, les reins moins solides pour faire face à l’incertitude économique.

Chaque mesure annoncée par le gouvernement pour soutenir l’économie vient s’inscrire au passif de cette génération qui aura, tôt ou tard, à payer la note. Si certains s’intéressaient peu à la politique, ils réalisent aujourd’hui combien notre système de santé est fragile, saisissent mieux l’importance du rôle des gouvernements qu’ils seront appelés à élire.

La bonne nouvelle pour ces jeunes, c’est qu’avant même le début du confinement, ils maîtrisaient déjà les réseaux sociaux. Les restrictions de contacts physiques les ont affectés, mais le choc s’est moins fait sentir que chez les personnes plus âgées qui ont dû entrer de force dans le monde du virtuel.

Lueur d’espoir

L’économie s’est presque arrêtée dans les quelques premières semaines de la crise et il n’en fallait pas plus pour que la nature reprenne ses droits. Les 15-30 ans, proportionnellement plus sensibles aux questions environnementales, n’ont pas manqué de remarquer les nouvelles encourageantes quant à l’amélioration de la qualité de l’air.

Si une bonne chose ressort de cette crise, c’est peut-être qu’elle aura servi de démonstration aux générations montantes qu’il est possible de renverser les effets négatifs du comportement humain sur la nature.

Loin d’être une génération perdue, la « Génération COVID-19 » aura surtout une toute nouvelle perspective quand viendra le moment d’influencer nos politiques publiques et de diriger le Québec de demain.