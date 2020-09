La naissance d’une icône

L’année 2020 aura été particulièrement faste pour Ryan Murphy. Après son excellent Hollywood, au printemps dernier, le magnat de la télévision lance aujourd’hui une de ses meilleures offrandes en carrière avec Ratched, son antépisode au célèbre Vol au-dessus d’un nid de coucou.

La nouvelle lubie hollywoodienne ? Scruter à la loupe le passé de ses plus célèbres antagonistes.

Au cinéma, Michael Myers et Leatherface ne sont que deux exemples de croque-mitaines ayant vu leurs origines disséquées sur grand écran. À la télévision ? Les noms de Hannibal et Norman Bates viennent aussitôt à l’esprit.

Mais s’attaquer à des monuments de la sorte peut être particulièrement dangereux. Car en s’attardant à l’humanité de ces vils personnages, on court le risque d’effriter le mystère et, ultimement, de diminuer leur emprise sur nous.

Bref, certains cas fonctionnent mieux que d’autres.

C’est — heureusement — le cas de Ratched, qui se penche aujourd’hui sur les années ayant précédé les événements du classique Vol au-dessus d’un nid de coucou (ou One Flew Over the Cuckoo’s Nest, dans sa version originale), plus précisément le passé de Mildred Ratched, l’infirmière rosse ayant fait la vie dure au personnage de Jack Nicholson dans le film de 1975.

Et en quoi consiste ce passé ? Sans trop dévoiler les détails de l’intrigue, disons que lobotomie, maltraitance et éthique professionnelle douteuse sont monnaie courante dans les neuf épisodes de Ratched déposés sur Netflix vendredi.

Sublime Sarah Paulson

Si ce nouveau projet signé Ryan Murphy (American Horror Story) fonctionne aussi bien, c’est d’abord et avant tout grâce à sa distribution. La cruellement sous-appréciée Sarah Paulson brille particulièrement fort dans le rôle-titre qui, on l’espère, lui apportera autant de reconnaissance qu’à Louise Fletcher, oscarisée pour son travail de 1975. Cynthia Nixon y est tout aussi étincelante, signant ici une de ses plus grandes performances.

Et si la finale vous laisse sur votre faim, rassurez-vous : une deuxième saison est déjà prévue.

► La première saison de Ratched est disponible sur Netflix.