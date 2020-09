Les conservateurs à la croisée des chemins

Erin O’Toole a réussi son entrée en scène. Il a laissé une solide impression dans tout le Canada, mais aussi au Québec où les attentes étaient minimales. Bravo pour la fameuse « première impression » ! Toutefois, ce n’est qu’une première étape.

Le Parti conservateur, je devrais dire le mouvement conservateur au Canada, est à la croisée des chemins. Il doit porter un message fort pour la classe moyenne éreintée.

Il doit porter l’espoir que les choses vont changer pour les gens qui travaillent fort, mais ont l’impression de ne jamais toucher les fruits de la croissance de la richesse. Sinon...

La dérive aux États-Unis

L’Histoire nous a enseigné que toutes les grandes tendances qui frappent les États-Unis finissent par rejoindre le Canada. Aux États-Unis, les véritables conservateurs, les défenseurs d’une vision de droite économique, sont devenus orphelins, sans parti.

Ils ont laissé leur mouvement dériver sans gouvernail idéologique et sans posture morale. Résultat : le Parti républicain a été kidnappé par Trump et remplacé par le « trumpisme ».

Ce président est un malappris populiste sans principes, qui profite des frustrations populaires, mais n’a aucun fil conducteur dans ses politiques. Aujourd’hui, la droite américaine est associée au mensonge, au manque de civisme et à des théories du complot aussi loufoques qu’apeurantes.

Donald Trump se démarque par ses politiques très protectionnistes et son admiration pour les dictateurs incluant les communistes.

Pas très naturel pour le Parti républicain. Mais il a galvanisé une tranche de l’électorat.

Les vrais républicains aux États-Unis se grattent le coco en se demandant comment ils ont laissé Trump gober leur parti.

La réponse est simple : ils ont oublié leur monde, ils ont mené des batailles pour riches et puissants, et laissé de côté la masse des gens qui se sentent oubliés. Trump s’est inséré dans cet espace laissé vide, gagnant la confiance de cette population négligée, frustrée et inquiète.

Une croissance qui profite à tous

La droite doit parler d’amélioration de la vie pour l’ensemble des citoyens.

Avec une vision solide. Les petits crédits d’impôt sur l’inscription d’un enfant à une activité sportive sont certainement sympathiques pour attirer le vote des familles de la classe moyenne. Mais ce n’est plus assez.

Il faudra des réformes en profondeur. La fiscalité entre autres. L’impôt sur le revenu pénalise directement l’effort de travail. Est-ce bien ce qu’on veut ?

La gauche et la droite promettent d’améliorer le sort de la population.

La droite doit offrir une alternative au modèle du gros gouvernement qui taxe beaucoup et qui met ensuite en concurrence les acteurs de la société pour accaparer l’argent.

Les manifs, les groupes de pression, les lobbyings deviennent alors la clé du succès.

Un bon programme conservateur promet plutôt que ceux qui profiteront de la création de la richesse seront les travailleurs et les entrepreneurs. C’est l’effort qui rapporte et non les jeux d’influence.

Le programme O’Toole doit servir de rempart à la dérive des conservateurs du Canada vers le populisme et les complots.