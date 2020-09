Parrainage familial: manifestation contre les délais qui s’éternisent

En attente depuis parfois près de deux ans pour faire venir leur conjoint au pays, des dizaines de personnes ont tenu, samedi, à manifester contre les délais dans le programme de parrainage familial, qui se sont allongés durant la pandémie.

«Si on avait arrêté le processus pour tous les demandeurs de statut pendant la crise, on aurait compris. Mais non: on a continué pour les étudiants, les travailleurs étrangers. Pourquoi pas pour nous alors?» s’est offusqué Charles Séguin, l'un des organisateurs du rassemblement qui avait lieu devant les bureaux d'Immigration Canada au centre-ville de Montréal.

Les manifestants en avaient aussi contre le ministère québécois, qui tarde, selon eux, à délivrer le Certificat de sélection du Québec (CSQ), un papier que leur proche à l’étranger doit absolument détenir avant que le fédéral ne leur envoie un visa pour la résidence permanente.

«Le CSQ, ça prend un mois d’habitude, mais ma femme ne l’a eu que cet été, 18 mois après le début de nos démarches. Le fédéral donne le visa de résidence permanente habituellement trois mois après le CSQ, mais là, on est toujours sans nouvelles», a confié M. Séguin, qui n’a pas vu son épouse depuis novembre, incapable de se rendre au Vietnam à cause de la pandémie.

ETIENNE PARE / AGENCE QMI

Visa de tourisme

Marie-Lee Duby et son mari cubain sont exactement dans la même situation. La jeune femme rêve que son époux puisse obtenir un visa de touriste, le temps au moins qu’il puisse venir la voir quelques semaines au Québec, d’ici à ce que son dossier finisse par débloquer.

Or, il est bien rare que le Canada accorde un visa de visiteur aux citoyens de pays en voie de développement qui ont déjà amorcé des démarches pour s’installer de manière permanente au pays.

«Les Européens et les Américains peuvent venir voir leur conjoint ici, malgré la pandémie, pourquoi pas les autres? Comme mon mari est cubain, on présume que c’est un "crosseur". C’est raciste!» a lancé Marie-Lee Duby, les yeux dans l’eau.

Karim Iraqi a lui aussi la mine basse. À la maison, l’ambiance commence à peser avec ses petites filles de 7 et 5 ans qui n’ont pas vu leur mère depuis un an.

«Deux enfants de bas âge, vous voulez quoi? Qu’elles aient des traumatismes toute leur vie? Ce n’est pas humain», a lancé cet immigré marocain qui a obtenu la citoyenneté canadienne dans les années 90, mais qui a connu son épouse par la suite lors d’un séjour dans son pays d’origine.

ETIENNE PARE / AGENCE QMI

Deux poids, deux mesures

Même si la lenteur du processus commence à devenir pénible pour plusieurs, le député néo-démocrate Alexandre Boulerice ne va pas jusqu’à dire qu’on devrait accorder des visas de touriste aux gens qui bénéficient d’un parrainage familial.

Il estime cependant que ce processus ne devrait pas excéder quatre mois dans le meilleur des mondes. Autrement, le gouvernement fédéral devrait tenir les familles au courant quand l’attente s’allonge, a-t-il avancé lors de la manifestation.

«Ce qui est vraiment insultant, c’est quand le gouvernement libéral donne à des milliardaires américains le droit de venir ici pendant 36 heures, sans obliger la quarantaine, pour des affaires qui ne sont vraiment pas essentielles, alors que les gens ordinaires attendent des mois», a tonné M. Boulerice, en référence à une histoire révélée cette semaine par la CBC.

Le cabinet de la ministre de l’Immigration du Québec, Nadine Girault, qualifie d’«inacceptables» les délais actuels pour le parrainage familial. On affirme cependant que le temps d’attente pour le CSQ n’est en rien responsable de cette situation et on jette plutôt le blâme sur le fédéral.

«Le Québec doit rapatrier davantage de pouvoirs en immigration, y compris le regroupement familial. Le Québec possède l’expertise et les ressources pour gérer un tel programme», a poursuivi Flore Bouchon, l’attachée de presse de la ministre, par courriel.

Ottawa n’avait toujours pas commenté ce dossier, samedi, en fin d’après-midi.