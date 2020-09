Plus de 400 nouveaux cas au Québec

La santé publique du Québec rapporte 427 nouveaux cas de la COVID-19 et cinq décès additionnels dans les dernières 24 heures, portant le total à 67 080 personnes infectées et 5797 morts.

• À lire aussi: «Quand ça va commencer, ça va commencer pour vrai»

• À lire aussi: François Legault s’isole en raison de la COVID-19

• À lire aussi: [EN DIRECT] Tous Les développements de la pandémie

Si la région de Montréal reste le catalyseur avec 128 d’entre eux, les rives nord et sud de Québec arrivent au deuxième et troisième échelon des régions les plus touchées par de nouvelles infections.

Des cinq décès rapportés, trois sont survenus entre le 12 et le 17 septembre, ce qui signifie que deux morts ont été enregistrées depuis hier.

Les cas grimpent dans la grande région de Québec

Les nouveaux cas de COVID-19 continuent de s’accumuler dans la grande région de Québec, alors que le plus récent bilan quotidien fait état de 60 cas dans la Capitale-Nationale et d’une montée constante en Chaudière-Appalaches.

Les 60 échantillons positifs à la COVID-19 prélevés dans la Capitale-Nationale portent à 2 877 cas totaux dans la région depuis le mois de mars. Au cours de la dernière semaine, le bilan a oscillé entre 52 et 86 nouveaux cas positifs chaque jour.

La région de Chaudière-Appalaches y goûte aussi plus que jamais avec 36 cas positifs au cours des 24 dernières heures. Il s’agit du plus lourd bilan quotidien régional dans les deux dernières semaines, dont la croissance constante de cas témoigne d’une résurgence du virus sur la Rive-Sud de Québec.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2020

- 67 080 personnes infectées (+427)

- 5797 décès (+5)

- 131 personnes hospitalisées (-5)

- 31 personnes aux soins intensifs (+1)

- Les prélèvements réalisés le 17 septembre s’élèvent à 29 079, pour un total de 2 038 332

BILAN DES CAS PAR RÉGION

** Les régions en gras sont au palier jaune - préalerte**

Bas-Saint-Laurent : 249 (+15)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 388 (+4)

Capitale-Nationale: 2877 (+60)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 2241 (+14)

Estrie : 1552 (+30)

Montréal : 31 149 (+128)

Outaouais : 1093 (+27)

Abitibi-Témiscamingue : 190 (-1)

Côte-Nord : 144 (stable)

Nord-du-Québec : 8 (stable)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 228 (+1)

Chaudière-Appalaches : 888 (+36)

Laval : 6637 (+34)

Lanaudière : 5039 (+23)

Laurentides : 4450 (+23)

Montérégie : 9880 (+32)

Nunavik : 18 (stable)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 13 (+1)

Hors Québec: 34 (stable)

Région à déterminer: 2 (stable)

Total: 67 080 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 2

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 26

Capitale-Nationale : 203 (+1)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 211

Estrie : 29

Montréal : 3476

Outaouais : 34

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 1

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 9

Chaudière-Appalaches : 11 (+1)

Laval : 680 (+1)

Lanaudière : 223

Laurentides : 273 (+1)

Montérégie : 615 (+1)

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 5797 décès