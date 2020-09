Près de 20 000$ en dons

Depuis son lancement officiel le 27 mars 2019, la jeune start-up Omy Laboratoires de Québec ne cesse de s’impliquer socialement auprès d’organismes revêtant une importance particulière à ses yeux. Une somme de 19 780 $ a ainsi été remise en dons par cette compagnie dynamique, sous différentes formes (argent et désinfectant) et à divers établissements tels que la YMCA de Québec, la Fondation Friends of the Koala (Australie) et l’hôpital Jeffrey Hale de Québec. Omy Laboratoires offre des soins pour le visage sur mesure, végans, hypoallergéniques, composés d’ingrédients naturels à plus de 95% et testés sous contrôle dermatologique.

Le don d’agir dans l’urgence

La campagne financière « Le don d’agir dans l’urgence » au profit de la Croix-Rouge, lancée le 9 septembre dernier, se tient jusqu’au 29 octobre et ce en raison du contexte imposé par la COVID-19. Elle vient ainsi remplacer la 24e Expérience gastronomique tenue habituellement en cette période de l’année et annulée en raison de la pandémie.. Cette campagne exceptionnelle sera co-présidé par François Blais (photo de gauche), vice-président exécutif, Services aux concessionnaires et risques spéciaux de iA Groupe financier et président et chef de l’exploitation de iA Assurance auto et habitation et Christian Fournier (photo de droite), vice-président exécutif et leader, Assurance de dommages, La Capitale / SSQ Assurance. Renseignements: écrivez à : ledondagir@croixrouge.ca.

Québec exquis

Initialement prévu au printemps dernier, le festival Québec Exquis! me confirme la tenue de sa 10e présentation, du 8 au 31 octobre, sous une mouture adaptée au contexte de la pandémie. En plus d’offrir des menus gastronomiques à prix d’ami dans 26 des meilleures tables à Québec, comme par les éditions passées, le festival gourmand s’adapte en proposant une expérience « À la maison », permettant aux festivaliers de vivre l’expérience épicurienne dans le confort de leur foyer. Pour compléter cette présentation spéciale, l’organisation de Québec Exquis! ajoute à sa programmation des spectacles virtuels exclusifs mettant en vedette des artistes d’ici. Renseignements: https://www.quebecexquis.com. Sur la photo, Vincent Lafortune, fondateur et président du festival Québec Exquis!.

Les 60 ans de Figaro

Le Salon Figaro, coiffure hommes et femmes, des Galeries Charlesbourg, a 60 ans. De solides équipes, au fil des années, et une clientèle fidèle ont permis au Salon d’atteindre ce plateau impressionnant. Sur la photo, de gauche à droite, l’équipe actuelle composée de: André Gautier, Isabelle Veilleux, Jean Hamel, Roger Veilleux, Gina Robitaille et Martin Perron.

Anniversaires

Stéphane Crête (photo) comédien québécois, 53 ans...Omar Khadr, citoyen canadien d’origine pakistanaise, emprisonné à Guantanamo pendant 10 ans, 34 ans...Kim Thúy, écrivaine québécoise d’origine vietnamienne, 52 ans...Natalie Choquette, artiste lyrique et fantaisiste québécoise, 61 ans...Johanne Blouin, chanteuse québécoise, 65 ans...Andrée Boucher, comédienne québécoise, 82 ans....

Disparus

Le 19 septembre 2019. Barron Hilton (photo), 91 ans, homme d’affaires, philanthrope, sportif américain et successeur de Conrad Hilton, fondateur des hôtels Hilton...2018. Marcella Maltais, 84 ans, artiste peintre née à Chicoutimi...2017. Ulric Breton, 80 ans, figure marquante du milieu culturel québécois...2017. Jake LaMotta, 95 ans, champion de boxe légendaire qui a inspiré le film Raging Bull...2015. Todd Ewen, 49 ans, ancien bagarreur du Canadien de Montréal, qui a aussi joué pour St. Louis, Anaheim et San Jose...2015. Jackie Collins, 77 ans, auteure de dizaines de romans à succès dont «Hollywood Wives» et soeur de l’actrice Joan Collins...2013. Hiroshi Yamauchi, 85 ans, l'un des pères japonais du jeu vidéo et ex-illustre patron du groupe Nintendo...2012. Cecil Gordon, 71 ans, pilote de course automobile Nascar...2011. Louis Falardeau, 68 ans, journaliste québécois...2007. Carrier Fortin, 92 ans, juge à la retraite...1984. Ève Gagnier, 53 ans, soprano et comédienne.