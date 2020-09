Prix Gémeaux: une Avant-première à l’image d’Arnaud Soly

L’Avant-première des prix Gémeaux, qu’Arnaud Soly anime ce dimanche après-midi, aurait été l’occasion idéale pour exhiber le coloré Jean-Daniel, ce personnage de vadrouilleur culturel créé par l’humoriste, qui a fait un tabac sur Instagram pendant le confinement en arrachant des potins à nos vedettes préférées.

Hélas, la COVID nous privera de ce petit bonheur. Ce n’est pas ce week-end qu’on renouera avec l’inénarrable Jean-Daniel, parodie de chroniqueur mondain à mi-chemin entre Michel Girouard et Coco Douglas dans leurs belles années et les influenceurs en quête de gloire d’aujourd’hui.

«Au début, j’avais eu l’idée de faire un tapis rouge avec Jean-Daniel, mais pour des raisons techniques, on a abandonné l’idée. C’est vraiment compliqué tourner avec des gens pour les raisons de distanciation. Tout est plus compliqué. On a donc opté pour des concepts techniquement plus simples, mais tout aussi efficaces», confie Arnaud au sujet des numéros qu’il prépare pour l’Avant-première, premier gala télévisé qu’il pilote dans sa jeune carrière.

Notre homme sera accompagné de deux coprésentateurs et promet des surprises au cours d’un segment musical, mais refuse d’en dire plus en ce qui a trait au contenu du spectacle. Il annonce une cérémonie qui lui ressemble, lui à qui on a donné carte blanche pour toute la portion sketches et variétés du gala.

Sans public

Le parterre de l’Avant-première des prix Gémeaux a la réputation d’être souvent timide et difficile à dérider. L’industrie de la télévision en a vu d’autres et, compte tenu de la quantité considérable de trophées décernés lors de l’événement – une soixantaine –, son animateur(trice) a intérêt à être à la fois concis(e) et efficace. Anaïs Favron et son humour baveux s’en sont admirablement bien tirés dans les quatre dernières années.

En 2020, on voulait apporter du sang neuf, et la coupure avec les éditions précédentes aurait difficilement pu être plus drastique pour Arnaud Soly. Lui n’aura pas la pression d’affronter une assistance sévère: il n’aura même pas de public devant lui, aux Studios MTL Grandé, où s’enregistrent notamment En direct de l’univers et La semaine des 4 Julie, COVID oblige. Soly se produira dans un décor faste de gala traditionnel, mais avec plus de 300 finalistes à nommer, la distanciation sociale devenait physiquement impossible avec une foule sur place. Le défi n’en demeure pas moins majeur, plusieurs récompenses d’importance (acteurs de soutien, auteurs, réalisateurs et émissions «de genre» – téléréalité, jeunesse, de services, culturelles, etc.) étant remises lors de l’Avant-première.

«On préfère toujours se produire devant des gens, concède le principal intéressé. Peut-être que ça va m’enlever un stress de ne pas avoir toute l’industrie devant moi. Mais je me prépare de la même manière que je me serais préparé pour n’importe quel gros événement.»

Des remerciements se feront en direct sur vidéo (dont ceux des interprètes dans les séries), d’autres auront été préenregistrés (comme ceux des producteurs, scénaristes et réalisateurs).

«C’est un gros casse-tête, techniquement parlant, d’ajuster tout ça en direct, avec les connexions de tout le monde, remarque Arnaud Soly. On espère que ça va bien se passer...»

Seules 10 personnes sélectionnées sur Facebook par Arnaud lui-même, les «meilleurs rieurs et rieuses du Québec», s’amuse-t-il, seront assises dans la salle pour créer une ambiance joyeuse avec leurs gloussements.

«Je veux garder ça le plus naturel possible, quitte à assumer qu’il n’y a que 10 personnes, souffle-t-il. On est en pandémie. Les gens comprennent qu’on n’est pas dans la normalité du tout. Mais on s’adapte.»

Photo Courtoisie, Académie canadienne du cinéma et de la télévision

Pause bénéfique

Après une pause bénéfique de quelques semaines en août, pendant laquelle il est allé se reposer en Gaspésie avec sa conjointe et leur fillette de neuf mois, Arnaud Soly a repris du service au boulot – pour l’Avant-première des Gémeaux, aux Fantastiques de Rouge et, bientôt, sur scène – et sur les réseaux sociaux.

L’artiste avait décrété vouloir s’éloigner momentanément du web après avoir reçu un flot d’insultes à la suite de la publication d'une vidéo se moquant des antimasques en juillet. Il reçoit, encore à ce jour, des commentaires méchants, précise-t-il, mais le recul lui a fait du bien.

«J’ai eu envie de faire un statement avec ça, dit-il au sujet de sa déconnexion temporaire. J’en parlais aux gens autour de moi et j’ai réalisé que je n’étais pas le seul à vivre une "écœurantite" des réseaux sociaux. Je trouvais que les gens étaient de plus en plus haineux, et je me suis même demandé pourquoi, moi-même, j’y allais autant. J’ai voulu montrer qu’il y a un côté plus sombre au web. Je me suis reposé la tête, j’en ai profité pour passer du temps dans la réalité, avec ma famille et les gens autour de moi, et ç’a vraiment fait du bien.»

Arnaud Soly anime l’Avant-première des 35e prix Gémeaux ce dimanche, le 20 septembre, à 14h30. La cérémonie sera retransmise en direct à ICI ARTV. Véronique Cloutier animera le gala à ICI Télé en soirée.