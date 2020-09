Saint-Lambert: des conseillers pris en filature?

Le maire de Saint-Lambert était tellement déterminé à trouver la source de fuites médiatiques qu’il a autorisé une firme de sécurité à prendre en filature des conseillers municipaux si nécessaire.

C’est ce que révèlent des documents rendus publics au conseil municipal de Saint-Lambert cette semaine, à la demande de conseillers municipaux.

Engagé par la Ville à l’été 2019 pour trouver la source de fuites médiatiques, le Groupe Trak avait inclus dans son offre de service un tarif de filature « au besoin » à « 55 $ de l’heure et 60 $ par jour pour la location d’un véhicule de filature ».

La firme de sécurité s’engageait aussi à tenir informé le maire Pierre Brodeur « tout au long du processus d’enquête ».

Conseillers outrés

Ces révélations ont choqué plusieurs élus. La Ville de Saint-Lambert fait déjà l’objet d’une enquête du Commissaire à l’intégrité municipale et à l’éthique (CIME) en lien avec cette affaire d’espionnage.

En juin, le cabinet de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, avait même demandé au CIME d’élargir son enquête, après que notre Bureau d’enquête eut révélé que le Groupe Trak avait fouillé le dossier de crédit d’élus.

« Si le maire a des reproches à faire à certaines personnes, il existe des mécanismes pour porter plainte. Mais ce n’est pas son rôle d’autoriser la filature d’élus. Ce faisant, il a clairement outrepassé ses pouvoirs », a commenté le conseiller Loïc Blancquaert.

« Ça me dérange certainement. On n’était pas dans une situation où on devait aller aussi loin. Ce n’est pas une façon de travailler ensemble constructivement », croit aussi le conseiller Philippe Glorieux.

Une ville sous tension

Contacté par courriel, le président du Groupe Trak, Christian Gervais, a affirmé qu’aucun élu n’avait finalement fait l’objet d’une filature dans le cadre de son mandat à la Ville.

Il a été impossible de confirmer cette information à la Ville ou d’obtenir la version du maire Brodeur, puisque ce dernier a refusé de répondre à nos questions.

Ce silence du maire dérange plusieurs conseillers municipaux qui affirment que, malgré une résolution unanime en août dernier, la Ville ne leur a toujours pas remis l’ensemble des documents en lien avec l’enquête du Groupe Trak.

Les tensions sont vives au sein du conseil municipal depuis plusieurs semaines. Le mois dernier, le conseil a notamment décidé de remplacer le maire sur le conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL). Une résolution que le maire Brodeur a décrite comme étant « dépouillée de délicatesse et de savoir-vivre », dans une lettre envoyée à ses ex-collègues du RTL et dont nous avons obtenu copie.