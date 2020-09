«The Nest»: la chute de la maison O’Hara

Avec «The Nest», mettant en vedette Jude Law et Carrie Coon, le cinéaste de «Martha Marcy May Marlene» livre une élégante étude sur la désintégration de la cellule familiale.

En 2011, le réalisateur canadien Sean Durkin dévoilait «Martha Marcy May Marlene», drame psychologique avec Elizabeth Olsen, propulsant du même coup la jeune actrice sur le devant de la scène. Neuf ans plus tard, on retrouve les mêmes précision, beauté et efficacité glaçante dans «The Nest».

Rory O’Hara (Jude Law, au jeu impeccable) est l’un de ces «traders» accros à la spéculation boursière au milieu des années 1980. Sa femme, Alison (Carrie Coon, parfaite), élève des chevaux. Le couple et les deux enfants, leur fils Ben (Charlie Shotwell) et la fille d’Alison, Sam (Oona Roche), vivent très confortablement aux États-Unis. Or, tout change lorsque Rory indique à son épouse qu’il souhaite retourner à Londres en raison d’une opportunité professionnelle qu’il ne peut refuser.

Alison accepte à contrecœur et la famille se retrouve dans un imposant manoir du Surrey.

Les enfants fréquentent une école privée, Alison a son cheval et tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes.

La première fissure dans cette vie domestique et professionnelle parfaite apparaît quand Alison découvre que Rory lui a menti, que c’est lui qui a demandé à revenir en Angleterre.

La réalité idyllique cède la place à la trahison quand elle réalise qu’ils n’ont plus d’argent, car Rory engage des dépenses qu’il ne peut combler.

En se souvenant de certains passages de «Shining - L'enfant lumière», horreur en moins, on assiste alors à la destruction inéluctable du couple et donc de la famille.

Comme dans son inoubliable «Martha Marcy May Marlene», Sean Durkin – qui signe également le scénario – prend son temps. Il explore, filme, étudie ses personnages, se servant admirablement des lignes géométriques de cette maison gigantesque pour enfermer le spectateur dans le même cauchemar qu’Alison. Comme elle, on perd pied devant les mensonges. Comme elle, on réagit. Comme elle, on se rebelle (la scène du restaurant est un grand moment).

Élégant et maîtrisé malgré quelques erreurs scénaristiques (dont la fin), «The Nest» s’impose comme une oeuvre cinématographique à ne pas manquer.

Note : 4 sur 5