Toujours à l'hôpital cinq mois après avoir attrapé la COVID-19

La conjointe d'un homme hospitalisé depuis cinq mois livre un témoignage percutant, indiquant que son mari, testé positif ce printemps, n'est plus le même homme.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Plus de 400 nouveaux cas au Québec

La vie de Sylvain Nobert, 57 ans, un employé de Purolator qui était actif et en forme, a changé du tout au tout en avril dernier.

Il a ressenti rapidement les premiers symptômes de la COVID-19 et, ensuite, les choses ont déboulé. Il a été hospitalisé à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, où on l'a intubé et plongé dans un coma artificiel pendant un mois.

Sa conjointe et sa fille n'ont eu aucun contact physique avec M. Nobert pendant trois mois. Cet épisode lui a fait perdre énormément de poids et de masse musculaire, sa mobilité est maintenant réduite et il doit réapprendre à marcher, lui qui a recours à une marchette.

Sa conjointe a tenu à dire aux sceptiques que le virus peut laisser des séquelles, comme c'est le cas pour M. Nobert.

«Il est parti rapidement [à l'hôpital] et ça fait cinq mois, et il n’est toujours pas rendu à la maison en ce moment, et avec des séquelles. Il va récupérer, mais on ne sait pas [combien de temps ça va prendre]», a dit Louise Simard, en entrevue avec TVA Nouvelles samedi.

Pleine capacité aux urgences

Plusieurs hôpitaux avaient des taux d’occupation importants aux urgences dans la grande région de Montréal, samedi, notamment dans la métropole.

• À lire aussi: Habituellement vides à cette période, les urgences sont bondées

À Montréal, le taux d’occupation des civières atteignait en début d’après-midi 120 % au Centre hospitalier universitaire de Montréal, selon le site Indexsanté.ca. Il était de 131 % à l’Hôpital de Verdun, de 109 % à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de 161 % à l’Hôpital général du Lakeshore, dans l’ouest de l’île.

À l’Hôpital de la Cité-de-la-santé de Laval, le taux d’occupation des civières à l’urgence était de 96 %. À Longueuil, la situation était plus critique à l’Hôpital Charles-Le Moyne (105 %) et à l’Hôpital Pierre-Boucher (131 %).