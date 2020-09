Tuée pendant qu'un enfant suivait des cours à distance

Une femme de Milwaukee au Wisconsin a été tuée par son frère, tandis qu’un enfant suivait ses cours à distance. Les autres enfants ont tout entendu.

Michelle Blackmon, 52 ans, a été atteinte plusieurs fois par balles à la tête, vendredi matin. Son frère Mario Stokes, 45 ans, a été arrêté, rapporte NBC News.

Un enfant de 9 ans était en ligne avec les autres élèves de sa classe au moment de la fusillade.

«Plusieurs coups de feu ont été entendus par les autres élèves et un enseignant sur la plateforme en ligne et c’est l’enseignant qui a communiqué au 911 l’adresse au dossier de l’enfant», ont fait savoir les autorités.

La victime et le suspect s’étaient chicanés la veille et, au terme de cette altercation, Mme Blackmon avait demandé à son frère de quitter le domicile.

Le suspect s’est rendu par lui-même au poste de police pour se dénoncer. Il aurait dit que «sa sœur n’existait plus et qu’il avait utilisé un .380», a affirmé le procureur au dossier.

Une arme de calibre .380 ainsi que des douilles ont été retrouvées sur les lieux.

Stokes fait face à une accusation de meurtre, mais aussi à des chefs pour possession illégale d’arme à feu.