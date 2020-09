Des semaines importantes pour Dylan Strome

L’attaquant de 23 ans Dylan Strome espère évoluer pendant longtemps avec les Blackhawks, sauf que ses prochaines négociations contractuelles risquent d’avoir une influence marquante sur son avenir à Chicago.

Celui ayant été acquis des Coyotes de l’Arizona le 25 novembre 2018 est admissible au statut de joueur autonome avec compensation, car son contrat d’entrée vient à échéance. L’organisation de la Ville des vents doit lui soumettre une offre qualificative, d’ici le 7 octobre, pour conserver ses droits sur lui et l’Ontarien n’est pas admissible à l’arbitrage.

À première vue, le dossier semble relativement simple, mais le directeur général Stan Bowman a peu de marge de manœuvre. En plus du plafond salarial fixé à 81,5 M$, il a d’autres clients à retenir et à satisfaire, dont Corey Crawford et Dominik Kubalik. Strome pourrait ainsi payer la note.

«Ce n’est pas l’idéal, a admis le principal concerné au quotidien Chicago Sun-Times la semaine passée. Le plafond a grimpé pratiquement chaque année, exception peut-être de celle du lock-out [en 2012-2013], je crois. Évidemment, ce n’est pas bon, mais il faut composer avec cela. Il n’y a rien que je puisse faire à ce sujet.»

«C’est un endroit de rêve pour jouer, a-t-il dit à propos de son lieu de travail. Je ne pense pas que ce soit un secret: j’ai obtenu du succès à Chicago et j’aime cela ici. Nous verrons ce qui arrivera.»

Payer beaucoup pour un troisième pivot?

Certes, il faudra voir combien d’argent Bowman est prêt à offrir à un hockeyeur susceptible de pivoter le troisième trio des Hawks en 2020-2021. Au cours de la dernière campagne, l’entraîneur-chef Jeremy Colliton a tenté de le faire produire à l’aile, mais l’expérience a donné des résultats mitigés.

Strome a totalisé 40 matchs au centre, sa position naturelle, et 18 à l’aile. À forces égales, il a récolté 23 points lors des duels où il évoluait comme pivot. Au cours de ses parties à l’extrémité d’une ligne d’attaque, il a amassé seulement cinq points, incluant trois durant la soirée du 27 octobre.

«L’entraîneur sait probablement que je suis plus à l’aise au centre. Mon jeu l’a prouvé. À l’aile, c’est juste différent. Je ne suis pas habitué à cela. Je sens que je peux mieux faire circuler la rondelle au centre. La rondelle est donc davantage sur mon bâton et je peux créer plus de jeux.»