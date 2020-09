Gaspésie: nouvelle éclosion au CHSLD de Maria

Une nouvelle éclosion de COVID-19 sévit présentement au CHSLD de Maria, en Gaspésie, pour une deuxième fois depuis le début de la pandémie.

Moins de cinq résidents ont été déclarés positifs au virus, selon les données recueillies samedi en fin de journée.

Les enquêtes épidémiologiques sont en cours et toutes les familles ont été avisées, a expliqué le CISSS de la Gaspésie.

L’établissement accueille 91 bénéficiaires et près de 130 employés, qui ont pour la plupart subi un test de dépistage. Les résidents sont présentement isolés dans leur chambre.

Deux gestionnaires ont été dépêchés sur place, en plus d’une infirmière pour la prévention et le contrôle des infections et d’une infirmière de l’équipe «SWAT».

Il n’y a pas de mouvement de personnel entre les établissements en raison de la présence d’une équipe dédiée.

Une éclosion pour la troisième fois à Maria

Cette nouvelle éclosion n’est pas sans rappeler celle survenue au sein du même établissement en avril dernier dans cette municipalité de 2 500 habitants. Sept résidents et trois employés du CHSLD de Maria avaient été déclarés positifs à la COVID-19. Deux patients en sont décédés.

Dans la même municipalité, 28 des 30 résidents du Manoir du Havre, une résidence privée, en plus de 20 employés, avaient aussi été infectés par le virus dans la même période. Cinq résidents sont morts du virus.

Hausse des cas dans la MRC Avignon

Par ailleurs, la santé publique régionale note depuis samedi matin une augmentation des cas positifs dans l’ensemble de la MRC Avignon, près de la baie des Chaleurs. Neuf cas sont actifs sur ce territoire.

Cette croissance s’observe dans la communauté́ et dans certaines résidences pour personnes âgées.

En tout, 13 cas sont toujours actifs en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, parmi les 235 recensés depuis le début de la pandémie. Aucune personne n’est hospitalisée dans la région pour le moment.

La population est donc invitée à redoubler de vigilance en respectant les mesures sanitaires de base prescrites par les autorités gouvernementales.