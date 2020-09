La disparition de Ruth Bader Ginsburg

En arrivant d’un rallye au Minnesota, Trump fait mine d’apprendre, par les journalistes qui l’attendent, le décès de la célèbre juge de la Cour suprême des États-Unis. Prenant un air contrit, il souligne que cette femme a connu un destin hors du commun. Certains sont parvenus à croire que l’homme démontrait un certain respect.

Noble effort, mais ça sentait plutôt la déclaration soigneusement préparée.

Elle n’était pas morte depuis 24 heures que celui qu’on baptise «Moscow Mitch» pour ses allégeances russes se disait déjà prêt à réunir le Sénat pour voter sa succession. Cher McConnell, ancien du Tea Party, sénateur du Kentucky, incapable d’un semblant de dignité et de classe.

La nouvelle du décès de cette grande dame a provoqué ni plus ni moins qu’un séisme à Washington, où elle était aimée et respectée. Les citoyens de la capitale se sont empressés de se réunir devant l’édifice de la Cour suprême et d’y déposer des fleurs. La dame mérite tous les honneurs: éminente juriste, ardente combattante pour le droit des femmes, l’égalité raciale et l’environnement. Une lourde perte.

La sachant très malade, tous priaient pour qu’elle survive au moins jusqu’au 3 novembre.

Pourquoi? Parce que sa disparition permet au Joker de la remplacer par un juge très conservateur.

Et le président n’a pas attendu longtemps avant de déclarer qu’il désignerait quelqu’un à la succession de RBG, et ce, avant les élections. Une femme. Bon joueur, le Joker.

Techniquement, étant donné qu’il reste une quarantaine de jours avant le 3 novembre, la nomination d’un nouveau juge devrait revenir au prochain président. Mais The Donald veut agir vite.

Parce qu’advenant une victoire très serrée de Joe Biden – et ça risque de se produire –, il se pourrait que ce soit la Cour suprême qui désigne le prochain président... C’est arrivé en 2000, lorsque quelques voix séparaient G.W Bush d'Al Gore. La Cour suprême a tranché pour Bush. Ainsi, si la majorité des juges sont républicains, notre homme a des chances de demeurer à la Maison-Blanche.

Nommer un juge à la Cour suprême, c’est pourvoir un poste de très grands pouvoirs. Et comme c’est le Sénat, en majorité républicain, qui vote, le calcul est facile.

Chère Ruth Bader Ginsburg qui s’accrochait tant à la vie. Son dernier vœu, avant de rendre l’âme, était que son successeur soit désigné après l’élection. Une dernière volonté qui ne lui sera pas accordée.