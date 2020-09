La télé des enfants et des ados: quand l’école se transporte au petit écran

Les couloirs ont recommencé à fourmiller d’élèves. Des cours sont maintenant dispensés. Et les cours de récréation ont retrouvé des visiteurs énergiques. Malgré cela, les tribulations vécues par les jeunes dans les écoles fictives sont toujours dignes d’intérêt. En voici plusieurs preuves.

L’Académie

Les amies Agathe, Marie et Wendy vivent les derniers moments de leur passage à l’école secondaire. Habituées d’évoluer dans un environnement féminin, voilà que des garçons font leur apparition entre les murs de l’établissement. Cela crée évidemment bien des remous. Les adolescentes en verront de toutes les couleurs, mais elles ne se laisseront pas longtemps marcher sur les pieds... ni sur le cœur.

Disponible en tout temps sur Club illico.

La petite école d’Hélène

Ce rendez-vous animé destiné aux tout-petits met en vedette une enseignante loin des stéréotypes: une fillette de cinq ans! Les élèves de la classe d’Hélène sont aussi uniques, car ce sont... des jouets! Même si elle ne possède pas l’expérience des adultes et que son quotidien est mouvementé, la brune refuse de se laisser démonter.

Lundi au samedi, 10h30, sur TFO, et en tout temps sur la zone vidéo de Télé-Québec.

L’effet secondaire

Proposée sous la forme d’un docuréalité, la série s’anime avec des jeunes à fleur de peau, mais dont l’imagination n’en reste pas moins fertile. Ici, la vie reprend ses droits. Elle n’est pas toujours facile, certes, mais elle peut aussi s’avérer très amusante. Comme dans la vraie vie, la jeunesse est confrontée à des rivalités, tout comme elle se laisse transporter par l’amour... Bref, des hauts et des bas inévitables.

Vendredi 17h et samedi 10h30, sur ICI Radio-Canada Télé.

NoteRythme

Il y a quelques mois, la distanciation sociale ne faisait pas partie du langage des élèves des écoles primaires. Dans cette émission, l’énergie déployée par des centaines d’enfants afin de réaliser une dynamique chorégraphie sur une chanson en français est belle à voir. Des «petits» de la maternelle aux «grands» de sixième année, chacun y met du sien.

Lundi au vendredi, 8h54, sur ICI Radio-Canada Télé.

Radio Enfer

Des situations cocasses, ce n’est pas ce qui manque dans cette comédie de situation des années 1990 où la radio étudiante est au centre de moments rigolos. Évidemment, chacun des ados a sa vision bien particulière des choses, mais ça n’empêche pas que tous doivent travailler ensemble. C’est l’occasion de revoir ou de découvrir Carl, Maria, Camille, Jean-Lou et Léo, sans oublier Jocelyne, la psychologue.

Du vendredi au mardi, avec horaires variables, à Unis TV.

Subito texto

Avec sa faune particulière, l’école secondaire est un passage marquant (et stressant!) pour n’importe quel adolescent. Dans cette émission, qui a eu droit à près de 300 épisodes, on peut y apprécier des personnages fort différents, avec un caractère et des quêtes propres. On apprécie les toutes jeunes années d’Alice Morel-Michaud, Camille Felton, Romane Denis et Antoine Olivier Pilon, entre autres.

Lundi au vendredi, 19h30, sur TFO.