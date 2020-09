Les Gémeaux rendent hommage aux nouvelles

Le gala des prix Gémeaux a rendu hommage aux artisans des services de l'information qui ont, eux aussi, connu une année chargée.

Au terme d'une chanson ponctuée d'extraits de bulletins de nouvelles, le Grand Prix de l'Académie a été remis conjointement aux chefs d'antenne Sophie Thibault et Pierre Bruneau de TVA ainsi que Céline Galipeau et Patrice Roy de Radio-Canada.

«On a pas la prétention d’avoir été un service essentiel comme le sont tous les travailleurs du réseau de la santé, mais on est là avec toute l’honnêteté de nos reporters et toute leur rigueur», a déclaré Pierre Bruneau.

«Il y a une prise de conscience extraordinaire, depuis quelques années, et de plus en plus d’êtres humains sur la planète disent non à la violence, à l’intimidation, aux injustices et ça fait en sorte qu’il y a un peu de lumière à travers ces ténèbres», a pour sa part souligné Sophie Thibault.