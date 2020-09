Dance Laury Dance: plus propres, toujours aussi grivois

Ils ont délaissé l’anglais pour le français. Ils ont aussi mis de côté leur look de rockeurs en faveur d’une garde-robe digne du catalogue Sears. Par contre, la pudeur et la sobriété ne feront jamais partie de l’ADN de Dance Laury Dance.

Sur C’est ça, son premier album depuis Hellalujah en 2014, le groupe hard rock/metal de Québec reste fidèle à ses racines musicales et, surtout, à la grivoise recette sexe, drogue et rock and roll qui a fait sa marque de commerce.

Les chansons ont pour titre Demi smoke, Né pour parde, La route est longue en tabarnak et détaillent des nuits de débauche dans une langue tout ce qu’il y a de plus éloignée de la pureté de celle de Molière.

«Je ne voulais pas trop bien parler et plaire à Denise Bombardier», avance le coloré chanteur Max Lemire.

Le groupe a aussi retravaillé son look, du moins pour ses photos promotionnelles. Les musiciens y apparaissent en blue-jean propre, avec gaminets d’un blanc immaculé et sourires presque angéliques.

Rien de bien métal.

Max Lemire rigole en racontant que les musiciens ont acheté pour «300-400 $ de linge au Village des Valeurs».

«Je ne dirais pas que nous étions tannés, mais on voulait faire autre chose que s’habiller en noir.»

S’il semble toujours aussi hasardeux de faire cohabiter les mots maturité et Dance Laury Dance dans le même article, il n’en demeure pas moins que l’écart de six ans entre C’est ça et Hellalujah s’explique en bonne partie par une sage décision du groupe de prendre une pause, il y a quelques années, au retour d’une tournée en Europe.

«C’était une question de cash», admet sans détour Max Lemire.

«Après toutes ces années de DLD, nous n’avions pas fait une cenne avec ça. On s’est dit qu’on allait prendre du recul et ça nous a fait du bien.»

La flamme est là

En revenant ensemble, est-ce que les membres du groupe ont accepté le fait que leur projet musical ne sera jamais profitable financièrement?

Photo courtoisie

«Il y a un lot de sacrifices personnels qui viennent avec le fait de pousser pour faire décoller un band. Il y a bien des affaires avec lesquelles tu deales quand tu es dans la vingtaine, mais rendu à un certain âge, la famille embarque. Nous sommes deux qui ont des enfants. Ça change un peu la game de partir en tournée pour un mois et revenir avec 500 $. C’est moins cool.»

Max Lemire tient cependant à préciser : la flamme est encore là.

«C’est juste qu’au lieu de prévoir deux ou trois semaines à l’avance, on planifie notre agenda sur quatre à six mois.»

L’album C’est ça, de Dance Laury Dance, est disponible depuis le 11 septembre.