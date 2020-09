Pour le prince Charles, la crise climatique va «éclipser» l’impact de la pandémie

LONDRES | Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, a appelé, dimanche, à agir promptement pour lutter contre le changement climatique, dont l’impact va «éclipser», selon lui, celui de la pandémie de coronavirus.

«Sans action rapide et immédiate, à un niveau et un rythme sans précédent, nous manquerons la fenêtre de tir» pour créer «un avenir plus durable et inclusif», a-t-il déclaré dans un message enregistré qui doit être diffusé à l’ouverture de la Semaine du climat, lundi, à New York (États-Unis).

«Autrement dit, la pandémie mondiale est un avertissement que nous ne pouvons ignorer», a poursuivi le prince de 71 ans, partisan de longue date des causes environnementales.

«La crise [environnementale] existe depuis de trop nombreuses années – dénoncée, dénigrée et niée», a-t-il ajouté. «Cela devient maintenant une catastrophe générale qui va éclipser l’impact de la pandémie de nouveau coronavirus».

En janvier déjà, devant l’élite mondiale réunie au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le prince Charles avait lancé un cri d’alarme sur le changement climatique, avant une rencontre avec la jeune militante du climat Greta Thunberg.

Le fils aîné de la reine Élisabeth II avait été déclaré positif au coronavirus en mars, mais n’a souffert que de légers symptômes.