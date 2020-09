Un partisan s’invite au Fenway Park

L’affrontement de dimanche entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York a été interrompu par un partisan qui s’était introduit au Fenway Park.

En huitième manche d'un gain de 10 à 2 de l’équipe locale, l’homme se promenait proche des caméras installées dans les gradins au-dessus du champ extérieur. Il criait après les joueurs et jetait des objets sur le terrain. La sécurité et des policiers ont finalement escorté l’intrus à l’extérieur du stade.

Photo AFP

Selon le réseau New England Sports Network, le partisan aurait grimpé sur le Monstre vert via l’extérieur de l’établissement et affirmait qu’il était Spiderman. Il aurait aussi dit que son objectif était de retarder le match le plus longtemps possible.

Rappelons que pour la campagne 2020 du baseball majeur, les spectateurs ne sont pas admis dans les stades, et ce, en raison de la pandémie de COVID-19.