COVID-19: «On est dans la deuxième vague», confirme le Dr Arruda

Devant la hausse constante du nombre de cas de COVID-19 au Québec, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a affirmé lundi que la province était entrée dans la deuxième vague de l’épidémie.

«Je suis très, très, très préoccupé par la situation. À un tel point que je considère que maintenant on est dans la deuxième vague, dans son début», a-t-il indiqué en point de presse lundi, à Québec.

Photo Stevens Leblanc

Jugeant «fort probable» que des régions basculeront prochainement dans la zone rouge, le Dr Arruda a imploré les Québécois de modifier leurs comportements le plus rapidement possible afin d'aplanir la courbe.

«Cette deuxième vague, on pourrait la transformer en plus petite vague que ce qu’on a connu antérieurement, mais si on ne fait pas les efforts, elle pourrait être encore plus grosse que la première.»

Photo Stevens Leblanc

Le retour à une situation épidémiologique moins inquiétante ne se fera pas du jour au lendemaine, a souligné le Dr Arruda, d'où l'importance de freiner la propagation le plus rapidement possible, à défaut de quoi la deuxième vague pourrait s'étendre jusqu'aux célébrations de fin d'année.

«Si on veut passer un Noël le plus calmement possible, il faut que les gens collaborent. C’est majeur», a-t-il prévenu.

Le Dr Arruda a réitéré l’importance de limiter les contacts au maximum au cours des prochains jours, un message particulièrement important pour les gens habitant en zone orange.

Dépistage

Afin d'alléger le fardeau de la santé publique dans les centres de dépistage, le Dr Arruda a de nouveau demandé aux Québécois de ne pas se rendre inutilement se faire dépister pour la COVID-19.

«Les gens ont l’impression que le test de dépistage, c’est ce qui va les protéger. Si vous n’avez pas de symptômes, si vous n’avez pas été en contact avec un cas, si la santé publique ne vous a pas appelé ou si l’école ne vous a pas spécifiquement demandé un dépistage, ce n’est pas le temps [de se rendre à une clinique]», a-t-il indiqué.

Plus de détails à venir...