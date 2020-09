Déneigement: Gosselin déplore l’absence de concurrence et l’explosion des coûts des contrats

Le chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville de Québec déplore l’attribution de nouveaux contrats de déneigement au privé dont les coûts ont explosé de 32% par rapport aux estimations des fonctionnaires.

Jean-François Gosselin a convoqué la presse, avant la séance du conseil municipal lundi après-midi, pour annoncer son intention de réclamer le retrait d’un sommaire décisionnel qui doit être faire l’objet d’un vote en soirée.

Le document en question vise à entériner l’octroi de contrats pour 16 lots totalisant un peu plus de 5 M$, alors que la Ville prévoyait dépenser 3,8 M$ pour ces lots, répartis un peu partout sur le territoire de la Ville. Il s’agit d’un écart de 32%.

«Il y a un manque flagrant de concurrence en ce qui a trait aux différents lots. Lorsque vous regardez par exemple les lots 5, 6, 7 et 11, non seulement il y a un seul soumissionnaire pour ces lots-là, mais il y a une différence marquée entre l’estimation [de la Ville] et le prix demandé», a fait remarquer le chef de Québec 21.

Dans certains cas, le prix de la soumission bondit de plus de 70%, voire même 110% par rapport aux prévisions. Un 17e lot, dans le secteur de Val-Bélair, a même été carrément annulé puisque l’écart de prix s’élève à plus de 300%.

«Ça ne marche pas. Ce qui nous inquiète le plus, c’est qu’il y a un seul soumissionnaire pour six lots. L’absence de concurrence nous inquiète, surtout que la Ville s’interroge déjà là-dessus. Ça fait des années qu’on parle de ça à Québec. À un moment donné, il va falloir avoir une réponse», a déclaré M. Gosselin, qui a également signalé la présence de coquilles dans le document pour justifier son retrait.

Une étude est en cours

Le phénomène de l'explosion des coûts n’est effectivement pas nouveau. L’administration Labeaume l’a elle-même dénoncé il y a un an lorsque d’autres contrats de déneigement avaient bondi de 19% à la suite d’appels d’offres publics.

La Ville de Québec a même lancé une étude pour identifier les causes précises de cette hausse. Les résultats doivent être dévoilés cet automne.

Déjà, il y a un an, plusieurs facteurs avaient été identifiés pour tenter d'expliquer la hausse des coûts: la diminution importante du nombre de soumissionnaires, la pénurie de main-d’œuvre, la durée des contrats qui peut rebuter des fournisseurs, la distance plus longue à parcourir pour les dépôts à neige, le réajustement du marché ainsi que la clause d’ajustement en fonction d’un seuil prédéterminé de précipitations.