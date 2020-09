Fantasy football: la chasse aux porteurs de ballon est ouverte dans la NFL

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la deuxième semaine d’activités dans la NFL a été dure pour les porteurs de ballon.

Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Raheem Mostert et Cam Akers sont tombés au combat. Cela signifie que plusieurs d’entre vous auront désespérément besoin de trouver un demi offensif de remplacement. En voici sept:

Darrell Henderson fils (disponible dans 68% des ligues Yahoo!)

Avec la perte d’Akers, les Rams de Los Angeles se sont tournés vers Darrell Herderson fils et ils n’ont pas été déçus. Le joueur de deuxième année a couru avec le ballon à 12 reprises. Il a amassé 81 verges de gains et un touché. Si Akers est toujours incommodé par une blessure aux côtes, Henderson fils sera une cible de choix.

Myles Gaskin (disponible dans 85% des ligues Yahoo!)

Chez les Dolphins de Miami, Gaskin semble le porteur de ballon préféré du coordonnateur à l’attaque Chan Gailey. Sa vitesse et sa polyvalence cadrent parfaitement dans son système. La semaine dernière, l’athlète de 23 ans a notamment attrapé six passes, ce qui a fait de lui le troisième joueur avec le plus de réceptions dans son équipe.

Jerick McKinnon (disponible dans 77% des ligues Yahoo!)

Malgré qu’il n’ait pas beaucoup été utilisé dans les deux premiers matchs des 49ers de San Francisco, Jerick McKinnon a réussi à inscrire deux majeurs cette saison. En l’absence de Mostert, il devrait partager le boulot avec Tevin Coleman lors de la troisième semaine d’activités.

Joshua Kelley (disponible dans 61% des ligues Yahoo!)

Les Chargers de Los Angeles ont démontré qu’ils avaient confiance en Kelley lors de leur affrontement contre les Chiefs de Kansas City. Le porteur a réalisé 23 courses pour 64 verges. S’il n’a pas trouvé la zone payante la semaine dernière, il avait inscrit deux touchés lors du premier match des siens.

Mike Davis (disponible dans 95% des ligues Yahoo!)

En l’absence de McCaffrey au quatrième quart, Mike Davis l’a remplacé et il l’a fait de brillante façon. Il a attrapé les huit relais envoyés en sa direction pour 74 verges. Il est à considérer si «CMC» n’est pas remis de sa blessure à une cheville.

Jamaal Williams (disponible dans 98% des ligues Yahoo!)

À moins d’une blessure d’Aaron Jones, Jamaal Williams ne sera jamais la première option chez les Packers de Green Bay. Néanmoins, il réussit toujours à aller chercher quelques points, malgré son utilisation restreinte.

Wayne Gallman (disponible dans 99% des ligues Yahoo!)

Désespérés, les Giants de New York donneront la chance à Wayne Gallman de se faire valoir. Il pourrait être très payant ou ne rien faire. Il s’agit d’un «pile ou face».