Draisaitl, un choix unanime

Il n’y avait ni palmier, ni casino, ni tapis rouge. Pour la première fois en 12 ans, Las Vegas n’a pas été le théâtre de la cérémonie des trophées de la LNH. Comme c’est devenu la mode depuis le début de cette pandémie, c’est de manière virtuelle que les joueurs les plus méritants du circuit Bettman ont été récompensés.

Déjà récipiendaire du trophée Art-Ross en raison des 110 points qu’il a récoltés au cours de la saison régulière, Leon Draisaitl a ajouté deux autres prix à sa collection: les prestigieux trophées Hart et Ted-Lindsay.

Les membres de l’Association professionnelle des journalistes de hockey (PHWA) et les joueurs de la LNH se sont donc entendus sur l’identité du joueur le plus utile à son équipe.

Joint aux petites heures de la nuit dans son Allemagne natale, Draisaitl a reçu la nouvelle vêtue d’un magnifique T-shirt blanc. On était loin du traditionnel smoking des grandes occasions.

«Tout le monde dort chez nous, mais on trouvera bien une façon de célébrer, a indiqué l’attaquant des Oilers. Chaque honneur que tu remportes comporte quelque chose de spécial. Il y a tellement de travail derrière tout ça, tellement de personnes qui te viennent en aide en cours de route.»

En remportant ces trois honneurs, Draisaitl est parvenu à se sortir de l’ombre de Connor McDavid. Toutefois, sur le plan collectif, les Oilers ont une fois de plus déçu.

«Il n’y a rien pour battre une coupe Stanley. C’est la même chose pour tous les joueurs. J’échangerais mes trois trophées individuels pour la coupe Stanley n’importe quand», a assuré l’attaquant de 24 ans.

Une pensée pour Weber

À la pause du match des étoiles, John Carlson semblait se diriger vers une saison incroyable. Ses 60 points en 49 matchs permettaient de croire qu’il serait le premier défenseur à atteindre le plateau des 100 points depuis Brian Leetch en 1991-1992.

Toutefois, un ralentissement en deuxième moitié de saison et l’annulation de la fin de celle-ci en raison de la pandémie l’ont obligé à stopper le compteur à 75 points en 69 matchs.

Résultat: Roman Josi l’a devancé au scrutin du trophée Norris. Le nom du capitaine des Predators s’est retrouvé sur chacun des 170 bulletins de vote de la PHWA. Du nombre, il a reçu 109 votes de premières places.

Il s’agit d’une belle reconnaissance pour le Suisse qui a eu la chance de miser sur d’excellents partenaires au cours de ses neuf saisons dans l’uniforme des Predators. L’un d’entre eux étant son premier capitaine, Shea Weber.

«Regarder Shea Weber s’entrainer et jouer chaque jour aide beaucoup pour la progression d’un jeune. En plus, j’ai eu la chance de jouer à ses côtés. J’ai appris beaucoup. Il mériterait tellement de gagner un trophée Norris», a déclaré l’arrière de 30 ans.

Hellebuyck et Makar

Finaliste pour la deuxième fois en trois ans, Connor Hellebuyck verra, cette fois, son nom être gravé sur le trophée Vézina. Le gardien des Jets a été l’homme masqué le plus occupé cette saison avec 58 présences devant le filet. Il est celui qui a enregistré le plus de blanchissages (6), qui a reçu le plus de tirs (1796) et effectué le plus d’arrêts (1656).

De son côté, Cale Makar a devancé Quinn Hughes dans la course au trophée Calder, remis la recrue de l’année. Le défenseur de l’Avalanche a dominé les recrues avec une moyenne de 0,88 point par match (50 points en 57 matchs).

Seulement trois défenseurs recrues ont maintenu une moyenne au moins aussi élevée par le passé: Brian Leetch (1,04), Larry Murphy (0,95) et Al MacInnis (0,88). On a déjà vu pire club sélect.

Suzuki parmi les étoiles

Aucun joueur du Canadien n’était en nomination pour les honneurs présentés, hier. Toutefois, Nick Suzuki est parvenu à se glisser au sein de l’équipe d’étoiles des recrues.

L’Ontarien a dominé tous les attaquants recrues aux chapitres du temps de jeu (1135 mins 16s) et de l’utilisation en supériorité numérique (960 mins 02s).

L’athlète de 21 ans est devenu le septième attaquant du Tricolore à se tailler une place au sein de cette constellation: Mats Naslund (1982-83), Kjell Dahlin (1985-86), Gilbert Dionne (1991-92), Oleg Petrov (1993-94), Michael Ryder (2003-04) et Brendan Gallagher (2012-13).