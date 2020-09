Jean-Michel Girouard: le défi d’incarner la déficience intellectuelle dans «Léo»

Jean-Michel Girouard a hérité d’un beau rôle de composition lorsqu’on lui a attribué le personnage de Yannick, le frère handicapé de Cindy (Marie-Laurence Moreau) dans Léo. N’étant pas lui-même aux prises avec une déficience intellectuelle, l’acteur a puisé dans ses propres ressources pour rendre son interprétation crédible et touchante.

Il fait un peu la vie dure à Léo (Fabien Cloutier) lorsque ce dernier arrive dans la vie de Cindy, mais il est fort attachant, ce Yannick, adepte fini de hockey, farouche devant les étrangers et apeuré par les bébés, mais tellement aimant avec son entourage.

Aussi réaliste soit son interprétation, Jean-Michel Girouard n’a pourtant mené aucune recherche approfondie, ni suivi des personnes handicapées pendant plusieurs jours pour s’inspirer. Il s’est plutôt fié à son instinct pour donner une personnalité et une couleur propres à son Yannick et le rendre authentique.

«Dès l’audition, j’ai senti que le réalisateur, Jean-François Chagnon, me faisait confiance et m’accordait un grand terrain de jeu. Je savais que, si je dépassais la ligne et qu’on ne croyait pas au personnage, il allait me rappeler à l’ordre. Fabien (Cloutier, auteur de Léo) n’était jamais loin non plus pour me donner des indications», explique Jean-Michel Girouard en entrevue.

Sans diagnostic

C’est que, dans le scénario, peu d’informations étaient fournies sur le mal qui afflige Yannick. Jean-Michel Girouard n’avait donc pas à se documenter sur une condition médicale spécifique, puisque la nature du handicap en question demeure floue.

«Ça me dédouanait d’avoir une interprétation très précise d’un diagnostic. Au départ, la difficulté était que Yannick s’exprimait avec des sons, mais il avait une certaine autonomie. Ce qui m’a vraiment nourri, c’est cette envie, ce désir de communiquer, mais cette incapacité de le faire. Je me suis dit que ça devait créer des sautes d’humeur, chez quelqu’un d’aussi sensible, près de ses sens. J’y suis allé plus émotivement qu’intellectuellement.»

La copine de Jean-Michel, qui a travaillé pendant des années dans un camp de jour avec des jeunes en situation d’handicap physique ou intellectuel, lui a fourni quelques pistes pour qu’il puisse jouer des caractéristiques d’un trouble du spectre de l’autisme, par exemple.

Et le résultat fut si convaincant, s’amuse-t-il, que des monteurs de «Léo» ont été surpris d’apprendre que Jean-Michel n’était pas réellement handicapé lorsqu’ils l’ont rencontré pour la première fois.

Bien au théâtre

Demeurant à Québec, où il est très actif au théâtre depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique, en 2008, Jean-Michel Girouard a fait peu de télévision jusqu’ici. L’acteur a connu Fabien Cloutier dans la Vieille-Capitale grâce au métier il y a quelques années, et ce dernier lui avait fait miroiter un possible rôle dans la série qu’il était alors en train d’écrire, avant même que ladite série, Léo, ne soit en production. Une audition plus tard, la chose s’est concrétisée, même si les producteurs avaient d’abord envisagé un Yannick plus grand et plus costaud.

Léo aidant, Jean-Michel se fait maintenant reconnaître par le public lorsqu’il sort, surtout depuis que la série a été diffusée à TVA, après son passage sur Club illico. Mais la notoriété n’est pas un objectif crucial pour le gaillard de 35 ans, papa d’une fillette de deux ans.

«C’est certain que je voudrais d’autres projets à la télé ou au cinéma, affirme-t-il. Mais je n’ai pas l’attente ou l’envie de percer le "star système" à tout prix. En n’étant pas à Montréal à 100 %, je n’ai pas la possibilité d’ouvrir toutes les portes possibles ; j’en suis conscient et je l’accepte. Je suis bien à Québec, j’ai une belle carrière au théâtre, je n’ai pas d’objectifs précis, mais si je peux aller chercher des rôles ici et là, tant mieux.»

«Si Léo est le seul projet télé que je fais dans ma carrière, je pourrai me dire qu’il a été unique et très spécial, ajoute Jean-Michel. L’écriture de Fabien ne laisse personne indifférent, et ce type de personnage, ce n’est pas quelque chose qu’on joue à tous les ans...»

On peut toujours voir les deux premières saisons de Léo sur Club illico. Une troisième saison est en développement.