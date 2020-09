Jimmy Kimmel en a assez des Canadiens!

L’animateur de la soirée des Emmy Awards en a assez des Canadiens qui remportent tous les trophées.

Hier soir, après que la série canadienne Schitt’s Creek a remporté sept prix, Jimmy Kimmel s’est lancé dans une tirade humoristique dans laquelle il dit être tanné des Canadiens.

«Je ne sais pas pour vous, mais je suis tanné de ce truc canadien. Les Canadiens ont gagné tous les Emmy ce soir et le Canada ne compte que 200 habitants! C’est comme si un Canadien sur quatre avait gagné un Emmy», a-t-il lancé.

Kimmel a terminé avec une pointe évidente aux amateurs de hockey, une référence au fait que la dernière fois que la Coupe Stanley a été gagnée par une équipe canadienne c’était en 1993 lorsque le Canadien de Montréal avaient battu les Kings de Los Angeles en quatre matchs.

«Avec un Emmy de plus, ils auraient pu l’échanger contre la Coupe Stanley, mais ils n’ont pas réussi alors nous allons la garder pour 27 ans encore».

Sacrée meilleure série comique hier soir aux Emmy Awards, la série Schitt’s Creek a réussi un grand chelem en remportant toutes les récompenses dans cette catégorie.

Comédie loufoque mettant en scène une famille de privilégiés déchus réduits à vivre dans un motel délabré, la série était passée quasiment inaperçue pour ses quatre premières saisons avant de devenir un succès en étant diffusée sur Netflix. Alors qu'elle n'avait pas été sélectionnée une seule fois aux Emmy Awards jusqu'à présent, Schitt's Creek, pour sa sixième et dernière saison, a fait mordre la poussière à toutes ses concurrentes, parmi lesquelles Dead to Me, The Good Place, La Méthode Kominsky et la favorite, La Fabuleuse Mme Maisel.