Lakers: un tir victorieux d'Anthony Davis pour Kobe

Après avoir réussi un tir de trois points au son de la cloche pour procurer un gain de 105 à 103 aux Lakers de Los Angeles, Anthony Davis a lancé un retentissant «KOBE» en l’honneur de la légende de la formation californienne Kobe Bryant, décédée lors d’un accident d’avion en janvier, en compagnie de sa fille Gianna et de sept autres personnes.

D’ailleurs, les Lakers portaient un chandail entièrement noir à l’effigie de «Black Mamba», un maillot auquel Bryant avait aidé à la conception.

«Chaque fois qu’on porte le chandail, on le représente, a indiqué Davis, en vidéoconférence après le match. Spécialement ce chandail. C’est son chandail, celui qu’il a créé. Chaque fois qu’on le met, on veut gagner.»

«Regardez les maillots que vous avez sur le dos. [Kobe Bryant] a réalisé des gros jeux à des moments importants, donc c’est à notre tour», a ajouté Davis qui paraphrasait les propos de son entraîneur Frank Vogel lors d’un temps d’arrêt au quatrième quart.

Davis a répondu à l’appel, lui qui a inscrit 31 points, en plus d’effectuer ce fameux tir de trois points pour la victoire.

«[Anthony Davis] arrive sur l’aile ainsi, attrape et tire immédiatement le ballon comme ça lors du match le plus important de notre saison. Et il le réussit. C’est un lancer à la Mamba», a mentionné Vogel.

La troupe de LeBron James a maintenant une fiche de 3-0 lorsqu’elle porte ce chandail.

Les Lakers ne doivent pas réveiller la bête

Même s’ils ont une avance de 2-0 dans la série, les Lakers doivent se méfier du danger que représentent les Nuggets de Denver. Ces derniers, mieux que quiconque, ont su élever leur jeu d’un cran lorsqu’ils étaient acculés au pied du mur.

À deux reprises, la formation du Colorado a fait face à des retards de 3-1 et a su revenir de l’arrière. Lors du troisième match, mardi, les Nuggets ne feront pas face à l’élimination, mais l’enjeu sera tout aussi important, puisqu’ils tenteront d’éviter d’accorder aux Lakers une avance de 3-0 dans la série.

«La seule chose qu’on peut dire ce soir [dimanche], c’est que nous étions dans le match, a expliqué l’entraîneur-chef des Nuggets, Mike Malone. Ils ont dû se fier sur un excellent tir de la part d’un excellent joueur. Tant qu’on se met dans une position pour gagner, c’est tout ce que je peux demander. Ce que je sais de ce groupe, même si nous sommes déçus, frustrés et fâchés, c’est qu’on va utiliser cela comme motivation pour le troisième match.»