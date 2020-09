Le NM Saaremaa en panne avant même d’arriver à Matane

Le NM Saaremaa, qui doit venir remplacer le NM F.-A.-Gauthier pour les six prochaines semaines à la traverse Matane-Côte-Nord, n'a pas été en mesure de se rendre à Matane dimanche.

Le navire a subi un bris de nature électrique et a dû être remorqué pour retourner au quai de la Société de traversiers à Trois-Rivières.

Le responsable des communications de la STQ confirme que les travaux nécessaires ont été effectués.

«On a dû rebrousser chemin et faire des tests pour savoir ce qui s’était passé, ça a été fait hier pendant la nuit», a expliqué Alexandre Lavoie.

Le navire reprendra la mer lundi après-midi en direction de Matane.

La fiabilité du Saaremaa remis en question en période automnale

Depuis le retour en service du NM F.-A.-Gauthier, les usagers de la traverse Matane-Côte-Nord ont repris confiance envers la fiabilité du service, mais le retour du NM Saaremaa inquiète plusieurs usagers.

L’an dernier, le NM Saaremaa a été contraint d’annuler de nombreux départs en raison des conditions météorologiques.

Les forts vents et les vagues ont cloué à quai le navire plus d’une trentaine de fois entre les mois de septembre et novembre 2019.

La STQ confirme toutefois que le NM Saaremaa peut bel et bien naviguer à ce temps-ci de l'année : «le navire a toutes les certifications nécessaires pour naviguer à ce temps-ci de l’année, ce n’est pas un enjeu», a soutenu M. Lavoie.