Les policiers n'entreront pas chez vous

Selon Me Jean-Pierre Rancourt, criminaliste, la Loi sur la santé publique ne pourrait pas permettre aux policiers d’entrer dans les résidences privées sans mandat pour vérifier si le nombre d’invités permis est respecté.

La résidence privée est un «sanctuaire». Comme le disait le juge Lamer de la Cour suprême, «le domicile, c’est l’endroit le plus important pour un citoyen et il faut le préserver. C’est la place où on peut avoir la plus grande expectative de vie privée et personne ne peut aller à l’encontre de ce principe sans motif sérieux». La Charte des droits et libertés et la jurisprudence en ce qui a trait au domicile protègent vigoureusement la vie privée. C’est pourquoi les policiers ont besoin d’un mandat pour entrer dans une résidence.

Il y a des exceptions en droit criminel, comme l’explique bien Me Rancourt dans une entrevue à Avocats à la barre sur QUB radio. «Si vous autorisez les policiers à entrer – mais qui le ferait sachant qu’il est en infraction? – ou encore si le monsieur est en train de battre sa femme – on entend des cris – à ce moment-là le policier, pour arrêter un crime, n’a pas le temps d’aller chercher un mandat, il est autorisé à entrer et arrêter le crime qui est en train de se commettre. Il faut que ce soit évident pour le policier qu’un crime est en train de se commettre à l’intérieur de la maison.» On comprend bien avec cette exception que le risque de lésions par la contamination possible à la COVID-19 n’est vraiment pas assez direct pour appliquer ce genre d’exception et permettre aux policiers d’entrer sans mandat.

Il y a aussi l’exception de la perte de la preuve si on n’intervient pas assez rapidement... Est-ce que le fait que le policier ait besoin de demander un mandat pourrait donner aux récalcitrants le temps de quitter la maison et faire ainsi en sorte que la preuve soit perdue? C’est du droit nouveau et ça ne tiendrait sûrement pas la route si l’avocat de la défense contestait la perquisition, selon Me Rancourt.

Selon lui, encore une fois: «Pour pouvoir entrer dans une résidence sans mandat pour donner des contraventions parce que quelqu’un ne respecte pas le nombre, il faudrait que le gouvernement puisse changer la loi, et quand on parle de policiers qui entrent dans une maison, ça relève plus du Code criminel que des lois statutaires, je ne pense pas que le gouvernement du Québec aurait autorité à promulguer une loi à cet effet et dans tous les cas ce serait contesté au niveau de la constitutionnalité.» On rappelle que le droit criminel est de compétence fédérale.

Dans ce cas, est-ce que la Loi sur la santé publique et l’état d’urgence sanitaire seraient assez forts pour permettre aux policiers d’entrer dans les résidences pour vérifier le nombre de personnes et donner des contraventions? Me Rancourt répond catégoriquement «non» à cette question: «Qu’on intercepte des gens qui ne portent pas le masque dans une épicerie ou qu’on donne des contraventions quand la distanciation n’est pas respectée, qu’on donne plus de pouvoir aux policiers pour ça, je crois qu’on peut aller jusque là. Mais s’il fallait qu’on aille plus loin et dire qu'on va permettre aux policiers d’entrer sans mandat, ça serait contesté immédiatement parce que le “sanctuaire” du citoyen, on ne peut pas aller à l’encontre de ce droit primordial.»

Donc, sachant toutes ces difficultés, y a-t-il a une façon de faire po ur faire respecter les règles du nombre d’invités à la maison? Me Rancourt préconise qu’il faudrait le faire par le témoignage des voisins ou une preuve circonstancielle: «Vous avez 15-20 véhicules stationnés en avant de la maison. Les policiers voient des têtes passer dans les fenêtres. Les voisins se sont plaints que 15-20 personnes sont entrées là. Par cette preuve vous pouvez accuser le propriétaire et ça pourrait tenir la route devant les tribunaux.»

Malheureusement, s’il n’y a pas certaines sanctions possibles, les gens ne respectent pas tous la règle et on se rappelle que les autorités de santé publique pensent qu’une grande partie de la contamination vient des partys privés... À suivre. Le gouvernement Legault a clairement une patate chaude entre les mains: comment faire respecter les règles sanitaires dans les résidences et protéger le public pour éviter un reconfinement et la fermeture des commerces sans devenir un État policier qui bafoue le principe de droit fondamental qu’est la vie privée dans son domicile?

Vous pouvez écouter l’entrevue de Me Jean-Pierre Rancourt à Avocats à la barre sur QUB radio ci-dessous: