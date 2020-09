Modèles de galas en mode pandémie

En adoptant une formule opposée aux Emmy, les Gémeaux ont montré qu’il était possible de présenter des galas de qualité au Québec en période de pandémie.

• À lire aussi: Les Gémeaux brisent la glace

• À lire aussi: La série Watchmen triomphe aux Emmy Awards, version coronavirus

En obligeant les producteurs et diffuseurs à revoir leurs façons de faire, la COVID-19 a entraîné une refonte en profondeur des cérémonies de remise de prix, qui suivaient la même recette depuis des décennies.

Une fois la crise terminée, on pourrait même conserver certains éléments.

L’une des meilleures idées à émerger des 35es Prix Gémeaux est assurément la manière de présenter les finalistes dans chaque catégorie, ne serait-ce que pour gagner du temps. En alignant les artistes sur scène en début de segment, on n’a plus besoin de patienter pendant que l’heureux élu réagit au parterre, embrasse ses proches et traverse la salle pour venir cueillir son trophée. En rassemblant les candidats, on s’assure d’avoir la réaction du gagnant à froid, sans qu’il puisse digérer la nouvelle.

Photo AFP

C’est également ce qu’on a aimé de l’autre grand-messe télévisuelle, les Emmy Awards, diffusée au même moment sur le réseau ABC. Certes, on s’est tous rapidement lassés des émissions en mode Zoom au printemps, mais c’était franchement divertissant de voir d’énormes stars comme Hugh Jackman et Jennifer Aniston attendre dans leur salon qu’on donne les résultats, une caméra (prêtée par l’Académie) braquée sur elles.

Des problèmes

Les Emmy Awards n’ont pas été parfaits pour autant. On comprend mal pourquoi les organisateurs ont choisi d’ouvrir la cérémonie en remettant la totalité des prix en comédie. C’était la mauvaise année pour inaugurer cette méthode, puisque (l’excellente) Schitt’s Creek a dominé toutes les catégories, si bien qu’après une heure et sept prix remis au même groupe de personnes, on avait l’impression de tourner en rond.

Enregistrée à distance, cette édition des Emmy sans public et pilotée par Jimmy Kimmel manquait parfois de chaleur. Et quelques problèmes de décalage sonore ont empêché certains segments (comme la réunion des actrices de Friends) de vraiment décoller.

Catastrophe évitée

Quant aux Gémeaux, la catastrophe a été évitée trois petites heures avant l’ouverture, lors du point de presse du gouvernement Legault concernant le niveau d’alerte COVID.

Joint au téléphone au lendemain du gala, le réalisateur Daniel Vigneault révèle que l’équipe entière a regardé la conférence pour voir s’il y avait matière à changement. Pour parer à toute éventualité, les responsables avaient commandé une grande quantité de masques noirs qu’ils étaient prêts à distribuer aux artistes placés au parterre.

« On était stand-by, souligne Daniel Vigneault. Mais on avait été tellement prudents qu’on n’avait pas vraiment peur que tout saute. On avait assis moins de 50 personnes au parterre pour être sûrs de respecter les 2 mètres. On était le premier gala. On n’avait pas envie qu’il n’y en ait plus en pandémie à cause de nous ! »

La Voix domine

Le premier gala en pandémie du Québec n’a pas fait le poids contre La Voix. Diffusés à ICI Télé, les 35es Prix Gémeaux ont rallié 854 000 téléspectateurs, contre 1 459 000 pour La Voix, qui présentait ses Chants de bataille. L’an dernier, la cérémonie avait rallié 1 539 000 amateurs, selon les données préliminaires de Numéris. Il s’agit donc d’une chute de cote d’écoute de 45 %.

Toutefois, en septembre 2019, la concurrence était beaucoup moins forte. TVA avait proposé la comédie musicale Mamma Mia.

Quant à Occupation double, la première émission dominicale a attiré 480 000 curieux à Noovo.

Aux États-Unis, les Emmy ont également connu une baisse d’auditoire. Selon Nielsen, le gala virtuel a rallié 6 100 000 Américains, le pire score de son histoire.