Pandémie: le gouvernement britannique réforme son modèle de privatisation des lignes de train

Londres | Le gouvernement britannique a annoncé lundi une réforme de son modèle de privatisation des lignes de train en décidant de mettre fin aux franchises privées et de les remplacer par des contrats de concession avec une plus grande implication des pouvoirs publics.

«Le modèle de privatisation adopté il y a 25 ans a vu des hausses importantes du nombre de passagers mais cette pandémie a prouvé qu'il ne marchait plus», a déclaré le ministre des Transports Grant Shapps dans un communiqué.

La gestion des lignes de train ne se fera plus par franchises, qui donnaient l'entière gestion aux opérateurs privés, mais est régie à partir de lundi par de nouveaux contrats de type concession.

Désormais, un opérateur privé pourra gérer une ligne moyennant le versement d'une commission avec en retour des objectifs de performance plus stricts qu'auparavant.

Le gouvernement espère que ce mécanisme sera plus simple et efficace et permettra au transport ferroviaire de se relancer après avoir vu son activité chuter depuis le début de la crise sanitaire.

Ce modèle sera temporaire, prévient toutefois le ministère des Transports, qui entend basculer vers un nouveau système dont les contours n'ont pas encore été définis mais seront dévoilés dans un «livre blanc» publié une fois que l'évolution de la pandémie le permettra.

«Il conservera les meilleurs aspects du secteur privé, dont la concurrence et l'investissement, mais avec une vision stratégique, un leadership et un sens des responsabilités», selon M. Shapps.

Le gouvernement précise que le contribuable devra mettre la main à la poche à court terme, via les nouveaux contrats temporaires et tant que le trafic restera inférieur à la normale.

Mais il assure que la future réforme sera bénéfique à moyen et long terme pour les finances publiques.

Le gouvernement a été contraint de réformer le secteur après avoir décidé fin mars de prendre temporairement le contrôle effectif des lignes ferroviaires dans le pays pour éviter des faillites, en suspendant les contrats de franchise.

Les ratés de la privatisation des chemins de fer ne sont pas nouveaux au Royaume-Uni et précèdent la pandémie, entre surcoûts, retards et inefficacités liées au découpage de l'exploitation. Le gouvernement a même dû ces dernières années procéder à des nationalisations pour sauver des lignes mal gérées.

L'exploitation des chemins de fer a été privatisée au milieu des années 1990 au Royaume-Uni sous le gouvernement conservateur de John Major. Les lignes ferroviaires sont à l'heure actuelle divisées en 16 franchises à travers le pays et sont gérées par une myriade d'opérateurs, dont la SNCF.