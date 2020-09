Pas une antimasque ni un «mouton»

Je ne suis pas antimasque. Je ne suis pas promesures répressives. Que suis-je donc, dans cette situation où, comme société, on se fait un devoir d’être polarisé? Je pense que je suis équilibrée. Et je sais que je ne suis pas la seule à me trouver entre les deux pôles.

La COVID-19 a engendré toutes sortes de nouveaux mots (et maux), mais on oublie ceux qui existent déjà et qui ont fait leurs preuves. Par exemple, l’équilibre. L’équilibre est le fondement même du corps humain, ce vers quoi il tend toujours pour fonctionner. C’est ce qui est le plus délicat, présentement. Peut-on se faire une tête soi-même de façon modérée ou doit-on absolument choisir un bord et crucifier ceux qui pensent différemment de soi?

Depuis le début, j’ai choisi de me dire que, devant l’ambiguïté qui règne, chacun a sa réalité, son vécu, son opinion et que je respecterais les choix de chacun. Encore à ce jour, tant qu’il n’y a pas d’agression et de violence, j’ai envie de penser selon ce principe et honnêtement, ça m’évite beaucoup de frustrations et de colère.

On nous a édicté de nombreuses règles, depuis le début de la pandémie, et je me dis souvent: suivons-les et ainsi, nous reviendrons à ce que nous étions avant. Je suis une personne optimiste. Je veux l’être et je me dois de l’être. Je suis une mère et je refuse de céder au négativisme. J’ai de jeunes âmes à élever dans une société et dans une réalité qui est, temporairement, celle de la pandémie. D’ailleurs, tous les parents de l’Histoire ont eu à élever des enfants dans une réalité qui est la leur, nous ne réinventons pas la roue.

Je suis mère de trois enfants. Une est en première année, un en maternelle et une à la garderie. Depuis le mois de mars, je m’efforce de les protéger de l’angoisse et du négativisme ambiants. Nous suivons les règles, mais la COVID-19 n’allait pas être le centre de notre vie de famille.

Nous portons le masque parce que c’est une règle et parce que j’ai hâte et j’espère sincèrement que nous pourrons passer à autre chose. Parce que plus que la COVID-19, je crains la déshumanisation. À mon avis, ce virus est plus insidieux et plus meurtrier que le coronavirus. C’est en masse que nous tuerons l’enfance si nous ne sommes pas vigilants. Pas parce qu’on doit porter un masque, mais parce qu’on cultive la haine, la froideur et le manque de compassion et d’empathie envers autrui. Les réseaux sociaux, je ne vous apprends rien, exacerbent cette déshumanisation. On se permet d’insulter, de mépriser, de menacer notre voisin.

Depuis les derniers mois, nous assistons à des choses qui me découragent de l’être humain. Quelques observations autour de moi: il y a eu une délation d’une petite fête d’anniversaire (une dizaine de personnes dans la famille de l’enfant de 5 ans) avec visite de policiers à 19h30 (bien sûr, tout le monde était parti); une personne s'est fait «ramasser» par un caissier d'une épicerie qui a manqué de professionnalisme, mais qui, manifestement, avait subi trop d’agressions de la part de clients; des gens se sont fait insulter par d’autres parce qu’ils ont été distraits et n’ont pas vu les flèches dans les commerces; et ce, sans parler des regards, du ton agressif, et j’en passe...

On voit tous les jours sur les réseaux sociaux des horreurs sur lesquelles je ne m'attarderai pas puisque ça prendrait un autre texte. Je ne ferai mention que d’une chose. Quand les écoles ont été rouvertes au printemps dernier, on voyait des parents accuser ceux qui choisissaient d’envoyer leurs enfants à l’école de préférer l’argent à la vie de leurs enfants. N'oublions pas que plusieurs n'avaient pas le choix! De l’autre côté, des parents qui les gardaient à la maison étaient accusés de cultiver la peur, de surprotéger leurs enfants et de les empêcher d'avoir une vie. Du manque de respect, il y en a des deux côtés.

Lors de la rentrée, mes enfants ont été très impressionnés par toutes les mesures et je ne cacherai pas que ç'a été difficile pour mon cœur de mère de voir tout ça. Mais j’ai entendu des parents être impatients envers le personnel scolaire et j’ai trouvé ça inacceptable. Si pour nous, c’est contraignant, imaginons ce que c’est pour eux et faisons preuve d’humanité et de patience SVP!

Pour ma part, je respecte certaines règles sans trop me prononcer sur leur bien-fondé, entre autres parce que je ne voudrais pas être à la place des décideurs et je refuse de leur lancer la pierre. Certaines mesures me semblent exagérées et me révoltent parce que oui, j’ai quand même une opinion. Je suis modérée, mais pas dépourvue de sens critique.

Par contre, j’ai choisi de mener ma barque dans ces eaux troubles avec compassion, empathie et modération afin de bâtir, pour mes enfants, un environnement sécurisant, positif et apaisant. Je n’ai pas de contrôle sur ce qui se passe dehors, mais je peux leur rendre tout ça un peu plus léger et c’est ça que je veux faire et j’espère que nous n’oublierons pas, comme société et comme êtres humains, de rechercher l’équilibre.