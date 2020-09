Semaine ensoleillée avec des températures saisonnières

Il fera beau et ensoleillé dans la majeure partie des régions du Québec mardi.

Dans la région métropolitaine, la journée de mardi s’annonce ensoleillée avec un maximum de 18 degrés Celsius. Lanaudière, les Laurentides et Mont-Laurier auront également un ciel dégagé.

En revanche, il y a risque de gel cette nuit par endroits à Montréal, Saint-Hyacinthe, Saint-Jérôme et Lanaudière.

Mercredi et jeudi, on aura un ciel dégagé avec des températures confortables pour la saison de 22 et 23 degrés Celsius à Montréal et ses deux couronnes.

Même topo pour le vendredi avant que le soleil ne laisse place à un ciel nuageux pour le week-end avec 60 % de probabilité d’averses.

À Québec, Drummondville et Sherbrooke, le mardi sera ensoleillé avec des températures n’excédant pas les 17 degrés Celsius. Dans la nuit de lundi à mardi, il y aura du gel.

Pour mercredi et jeudi, on prévoit alternance soleil et nuages, avant de voir le ciel complètement dégagé le vendredi. Les nuages seront de retour pour la fin de semaine avec 60 % de probabilité d’averses sur ces secteurs.

Pratiquement même conditions climatiques à Rimouski, La Tuque et Saguenay-Lac-Saint-Jean qui connaîtront des températures oscillant entre 16 et 18 degrés Celsius sous un ciel ensoleillé mardi.

La semaine sera généralement ensoleillée ailleurs avec des températures saisonnières. Quelques nuages seront au rendez-vous en alternance au soleil avec des températures entre 18 et 23 degrés Celsius.