Une forte représentation canadienne à Roland-Garros?

Déjà bien garni avec la présence des Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Milos Raonic et Vasek Pospisil, le contingent canadien masculin qui participera aux matchs du tableau principal des Internationaux de France dès la semaine prochaine pourrait s’élargir.

Effectivement, Brayden Schnur et Steven Diez ont tous deux remporté leur duel de premier tour des qualifications, lundi. Schnur a défait le Péruvien Juan Pablo Varillas en deux manches de 6-1 et 6-4, n’ayant besoin que de 73 minutes pour triompher. Diez a travaillé davantage, car il a gagné en trois sets de 6-1, 2-6 et 6-4 contre Ilya Ivashka, du Bélarus.

En deuxième ronde des qualifications, Diez et Schnur croiseront le fer avec des Américains, soit respectivement Christopher Eubanks et Sebastian Korda.

Mardi, le vétéran Peter Polansky amorcera à son tour l’étape qualificative en se mesurant à l’Argentin Leonardo Mayer, 13e tête de série de la phase prétournoi.

Les rencontres du tableau principal s’entameront dimanche.