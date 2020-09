À cause d’un vieux téléviseur, ce village était sans accès Internet pendant 18 mois

Tous les matins, à 7 h pile, un résident du petit village d’Aberhosan dans la région Powys du pays de Galle, au Royaume-Uni, allumait son téléviseur comme le font des millions de gens à travers le monde.

Et chaque matin, même heure, les interférences électriques émises par son vieux poste télé perturbaient le signal large bande du patelin, selon la BBC.

Pendant des mois, des ingénieurs d’Openreach ont fouillé en vain le village à la recherche de ces interférences matinales. Au bout de 18 mois, ceux-ci avaient entamé une enquête après qu’un projet de remplacement de câbles n’avait pas permis de résoudre le problème.

Armés d’un analyseur de spectre ou spectrolecteur, les ingénieurs qui circulaient dans le village pour tenter d’en identifier l’origine détectaient une grande source d’interférences électriques.

Ils ont finalement découvert qu’un vieux téléviseur du village émettait des bruits impulsifs de fortes amplitudes (high-level impulse noises) assez puissants pour provoquer des interférences électriques qui coupaient l’accès haut débit.

Un vieux téléviseur émetteur de bruits impulsifs

Ces fameux bruits impulsifs de courte durée et de fortes amplitudes sont des perturbations qui surviennent sur les voies de transmission. Par exemple, la foudre et les étincelles qui se produisent dans les outils et appareils électriques en marche peuvent provoquer ces perturbations.

Quand le propriétaire du téléviseur coupable fut trouvé, celui-ci a immédiatement accepté de l’éteindre et de ne plus l’utiliser, a déclaré l’ingénieur Michael Jones.