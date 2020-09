Candidature stratégique pour la Cour suprême

Hier, le président a indiqué qu’il pourrait révéler l’identité de la candidate (il a souligné que ce serait une femme) qui comblera le siège vacant à la Cour suprême. Si plusieurs noms circulent et que Donald Trump peut encore surprendre, celui de Barbara Lagoa a retenu mon attention.

À Washington on s’attend à ce que le président arrête son choix sur une candidate très conservatrice. C’est ce qui explique que les médias accordent beaucoup d’attention à la rencontre d’aujourd’hui entre le président et la juge Amy Coney Barrett. Cette dernière constituerait un choix sûr pour les conservateurs et conforterait la base électorale de Donald Trump.

Cette nomination survient cependant pendant une année électorale et la date du scrutin est particulièrement rapprochée. Il n’est pas impossible que Donald Trump effectue sa sélection en constatant qu’il accuse un retard dans les sondages nationaux, mais, surtout, qu’il est en difficulté dans plusieurs États pivots.

Alors qu’il s’imposait en Floride en 2016, la course y est présentement particulièrement serrée. Le président a besoin de cet état s’il espère obtenir un deuxième mandat. Outre le vote des Américains blancs plus âgés, celui des hispanophones pourrait bien faire la différence.

À l’échelle du pays, cette clientèle électorale se range souvent derrière Joe Biden, mais l’écart est moindre en Floride. Il n’est pas impossible que la situation dans cet état pivot soit intégrée au calcul électoral des stratèges du président. C’est ici qu’entre en scène la juge Barbara Lagos.

Autant la juge Barrett est une candidate «sur mesure» pour la base partisane du président parce que son interprétation de la constitution est limpide et qu’elle ne réserve aucune mauvaise surprise pour les plus conservateurs, autant le profil de la juge Lagos pourrait lui permettre d’élargir ses appuis, particulièrement auprès des nombreux Cubains de la Floride.

Bien sûr, quand on procède à une nomination au plus haut tribunal, on pense à long terme. Mais comme le président est dans une position plus précaire, il pourrait bien se laisser tenter par un pari un peu plus risqué.

La juge Lagoa qu’a que 52 ans, laissant présager de longues années de service, elle serait la deuxième latina à la Cour suprême, elle est d’origine cubaine (Miami) et a été nommée à la Cour suprême de la Floride par un gouverneur républicain.

Non seulement la nomination de Lagoa lancerait un message positif aux hispanophones, mais elle détournerait la conversation. On pouvait s’attendre à des nominations comme celles de Gorsuch et Kavanaugh (les deux premiers juges retenus par le président), mais le choix d’une femme, d’une latina, relèguerait peut-être au second rang les discussions sur la légitimité de la nomination à une quarantaine de jours de l’élection.

Donald Trump optera-t-il pour une nomination très conservatrice pour réconforter sa base (il lui a déjà donné beaucoup) ou se laissera-t-il séduire par un choix plus audacieux qui pourrait lui rapporter gros en Floride? Nous le saurons probablement vendredi ou samedi. N’oublions pas que le président pourrait également sortir un lapin de son chapeau et surprendre en balayant les suggestions de son entourage du revers de la main.